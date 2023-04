Calcio Serie D: girone A, la classifica a quattro giornate dal termine

Si chiude oggi pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15), con il derby tra Chieri e Pinerolo, il programma della 15^giornata di ritorno del girone A di Serie D.

Nella giornata di giovedì sono scese in campo tutte le altre ed il Sestri Levante ha potuto festeggiare la matematica promozione in Serie C.

Restano da definire, quando mancano quattro giornate al termine del campionato, le griglie playoff e playout (Fossano già retrocesso in Eccellenza, Casale quasi).

I RISULTATI DELLA 34^GIORNATA

Casale-Castanese 0-2

Castellanzese-Derthona 3-3

Fossano-Asti 1-2

Gozzano-Sestri Levante 1-3

Pont Donnaz-Chisola 1-0

Stresa-Bra 1-1

Vado-Sanremese 2-2

Borgosesia-Fezzanese 1-0

Ligorna-Legnano 2-2

Chieri-Pinerolo (oggi)

LA CLASSIFICA: Sestri*84, Sanremese 70, Vado 65, Bra 62, Ligorna*56, Asti 52, Gozzano, Legnano 51, Fezzanese, Castellanzese 44, Pont Donnaz, Borgosesia 43, Chieri* 39, Derthona, Castanese 37, Pinerolo* 36, Chisola 33, Stresa 29, Casale 22, Fossano 12

* una partita in meno