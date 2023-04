Cuneoginnastica: Ambrosio, Delfino, Reinero Shahini e Kryoshey sul podio a Torino

Palaginnastica, Torino, Campionato regionale Silver Eccellenza della Federazione ginnastica d’Italia. Seconda importante tappa del 2023, gara individuale per le ginnaste del settore agonistico di Artistica.

Le prime a scendere in campo sono state le junior 1: bronzo per Asia Delfino che perde le medaglie più pregiate a causa di un errore alla trave, gara comunque eccellente e di grande valore tecnico. Sara Hadouz a causa di alcuni errori conclude a ridosso del podio ma con la consapevolezza che può ampiamente migliorare gli score ottenuti. Per le junior 2 la borgarina Sofia Ambrosio è argento con ottime prestazioni su tutti e quattro gli attrezzi con esercizi complessi e precisi.

E’ poi il turno delle junior 3 e senior 2; la ginnasta ucraina Anna Kryoshey festeggia con l’argento al collo il suo primo successo individuale. Per lei splendide prove sui quattro attrezzi e una nuova esigenza specifica inserita alle parallele ovvero la granvolta di dorso. Nelle senior 2 gareggia la saluzzese Marta Isaia che nonostante un risentimento muscolare conclude una buona gara conquistando la quarta piazza. Sempre nella stessa giornata gareggia anche l’allieva 3 Caterina Reinero Shahini che con delle performance molto precise ed eleganti conquista un meritatissimo bronzo nella prima competizione nel livello più alto LD.

Ultima categoria di giornata è stata quella delle allieve 4 in cui erano impegnate la caragliese Frakulla Alissa e la cuneese Pancera Jennifer; Jennifer nonostante una gara molto concreta e precisa sfiora il podio non riuscendo purtroppo a conquistare una medaglia. Buone prove anche per Alissa che incappa in un errore alla trave, per lei ottimi punteggi sugli altri attrezzi ed ampissimo margine di miglioramento per le prossime prove.

Nella stessa giornata gareggiava anche la giovane allieva classe 2012 Bessone Eleonora nel campionato allieve Gold. Per lei ottime prestazioni ed evidenti miglioramenti a livello tecnico, maggiore precisione e sicurezza nel suo programma di gare già molto complesso.