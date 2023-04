Volley femminile A1: Cuneo a caccia dell'impresa a Novara nella gara che chiude la regular season

Sabato 8 la Cuneo Granda S.Bernardo chiude la sua regular season così come l'aveva iniziata, lontano da casa: le gatte saranno di scena alle 20:30 al Pala Igor contro la Igor Gorgonzola Novara nel derby piemontese numero sei dell'anno. Per le padrone di casa, che punteranno al bottino pieno per non avere rimpianti nella difficile rincorsa al quarto posto occupato da Chieri, il derby con Cuneo arriva tra le due semifinali di CEV Champions League. Dopo la splendida vittoria nella gara di andata, mercoledì 12 a Istanbul la formazione di coach Lavarini dovrà aggiudicarsi almeno due set per staccare il pass per la finale di Torino. Dal canto suo, la Cuneo Granda S.Bernardo vuole ripetere l'ottima prestazione del 26 dicembre scorso, uno dei punti più alti dell'annata biancorossa, per non lasciare nulla di intentato nell'inseguimento al nono posto, attualmente appannaggio di Firenze con 29 punti, e approcciare al meglio i playoff per la Challenge Cup, che inizieranno nel fine settimana del 15 e 16 aprile.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO La sconfitta casalinga al tie-break con la e-work Busto Arsizio, la seconda consecutiva dopo quella con Scandicci, oltre all'inevitabile rammarico per quella che poteva essere una vittoria da tre punti, ha offerto a coach Bellano e al suo staff tanto materiale su cui lavorare in vista dell'ultimo scorcio di stagione, a partire dall'approccio poco efficace: per le cuneesi ormai perdere il primo set è diventata quasi la norma. Ad una partenza ad handicap si può ovviare quando dall'altra parte della rete c'è una formazione che insegue in classifica, vedi Perugia e Pinerolo; più difficile riuscirci con squadre superiori come Busto e Scandicci. Se la Cuneo Granda S.Bernardo vorrà avere qualche speranza di sfatare il tabù Pala Igor al tentativo numero otto non potrà quindi permettersi la solita partenza al rallentatore, così come non potrà incassare quei filotti di punti che troppo spesso hanno ribaltato parziali in cui le gatte erano avanti con un buon margine. Approcciare meglio la gara, non subire troppo le rotazioni complicate, limitare gli errori al servizio e in attacco: molte delle chance di vittoria passeranno da qui. Al termine del match di sabato le cuneesi, al momento decime a quota 28 punti, conosceranno la propria avversaria nei quarti di finale dei playoff per la Challenge Cup: nell'ultima giornata di regular season è derby anche per Firenze, che ospita le cugine di Scandicci, mentre Vallefoglia, undicesima con 27 punti, affronta a domicilio una Macerata già retrocessa.

PLAYOFF CHALLENGE CUP, LA FORMULA I Playoff Challenge Cup consentiranno alla vincitrice l’accesso alla terza competizione europea. Le squadre classificate dal 9° al 12° posto della Regular Season si scontrano con la formula delle due partite vinte su tre, con le vincenti che accederanno alla fase Round Robin contro le perdenti dei Quarti Playoff Scudetto. Le sei squadre saranno divise in due gironi all’italiana di sola andata, seguendo il ranking della Regular Season: la 1^, la 4^ e la 5^ faranno parte del Girone A, la 2^, la 3^ e la 6^ faranno parte del Girone B. Le prime classificate dei raggruppamenti si affronteranno infine in gara unica il 7 maggio 2023 per qualificarsi alla CEV Challenge Cup 2023-24.Fase Preliminare (9^vs12^ e 10^vs11^)Gara1: 15-16 aprileGara2: 18-19-20 aprileev. Gara3: 22-23 aprileFase Round Robin1^-5^ e 2^-6^: 26-27 aprile4^-5^ e 3^-6^: 29-30 aprile1^-4^ e 2^-3^: 2-3 maggioFinale7 maggio

LARA CARAVELLO, LIBERO CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Novara arriverà a questo derby forse un po' stanca per i cinque set della semifinale di Champions, ma anche con tanto entusiasmo e tanta determinazione per giocarsi fino all'ultimo il quarto posto in regular season; sarà una bella battaglia. La sconfitta con Busto ci ha lasciato l'amaro in bocca, perché abbiamo buttato via noi la partita; c'è voglia di rivalsa. Dobbiamo riacquistare le nostre sicurezze per affrontare i playoff Challenge con la carica e le motivazioni giuste».

LE AVVERSARIE Capitan Bosetti e compagne, reduci dall'esaltante vittoria sull'Eczacibasi in semifinale di Champions, nei quarti dei playoff scudetto affronteranno la Reale Mutua Fenera Chieri. Per scavalcare in volata le collinari e assicurarsi il vantaggio dell'eventuale gara 3 in casa Novara dovrà vincere da tre punti con Cuneo e sperare che Chieri non muova la classifica nel derby esterno con la Wash4Green Pinerolo.

I PRECEDENTI Novara avanti 11-3

LE EX Noemi Signorile, a Novara nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, Gaia Giovannini, che ha vestito la maglia di Cuneo dal 2020 al 2022, e Carlotta Cambi, biancorossa nella stagione 2019/2020GLI ARBITRI Verrascina e Cerra

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10