La natura alle porte: a Manta si parla di lupo e altri animali selvatici

Nella serata di Venerdì 14 Aprile, dalle ore 20:45 il Comune di Manta ospiterà nel Salone comunale di piazza del popolo un convegno sul lupo e su altri animali selvatici.



È notizia di giorni recenti di quanto il lupo, ma anche altri selvatici, sia sempre più presente in contesti urbani ed è frequente assistere a sue comparse nei centri abitati. In questi casi sorgono spontanee alcune domande (C’è da temere? Cosa faccio? A chi ne segnalo la presenza? ) per affrontare questo fenomeno, domande che troveranno risposta durante il convegno che vedrà tra i relatori Mauro Fissore, responsabile della vigilanza dell'area protetta.



Il convegno è organizzato dal Comune di Manta in collaborazione con le Aree Protette Alpi Marittime, capofila del LIFE Wolfalps EU. Il sindaco invita la cittadinanza a partecipare all'incontro.