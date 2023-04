Pasqua di Solidarietà, un successo l'edizione 2023: raccolto materiale per oltre 8.800 euro

Un successo la Pasqua di Solidarietà 2023: il service rivolto a 500 famiglie in difficoltà del nostro territorio (pari a circa 1.500 persone) e quattro famiglie ucraine residenti in Cuneo e Confreria seguite dal Rotary Club Cuneo.



Nell'ambito del progetto sono state consegnate 252 uova di Pasqua comprate presso l'O.F.T.A.L. di Cuneo, 240 buoni spesa del Supermercato Serra da 15 euro, 120 formaggi Piemontino da 400 gr omaggiati da Valgrana SPA, due buoni spesa Supermercato Mercato’ da 25 euro per due famiglie ucraine residenti in frazione Confreria, 25 buoni macelleria da 20 euro, due buoni macelleria da 25 euro per due famiglie ucraine di Cuneo, 122 colombe Albertengo e un generatore di corrente da inviare in Ucraina del valore di 350 euro.



In totale, il valore del matriale raccolto si aggira sugli 8.820 euro. Per l’organizzazione e la consegna del service ci siamo avvalsi della collaborazione della Caritas diocesana di Cuneo e della San Vincenzo Cuneo Odv.



Le associazioni ed i singoli privati che hanno aderito sono la Fondazione Lovera Onlus, la CRI provincia Granda, i Rotary Club di Cuneo e quello di Cuneo-Alpi del Mare, lo Zonta Club Cuneo, l'Avis di Cuneo, i soci del Rotary club di Cuneo, la Valgrana spa e una famiglia di Confreria.