A Bra si riasfaltano due tratti di via Cuneo: modifiche alla viabilità in zona

Lunedì 17 aprile 2023 prenderanno il via i lavori di asfaltatura di due tratti di via Cuneo. Salvo condizioni meteo avverse, l’intervento dovrebbe concludersi in una settimana.

Nello specifico, il primo intervento riguarderà la rotatoria posta all’intersezione tra via Cuneo, via Fratelli Carando e via Vittorio Veneto, mentre successivamente si passerà al tratto di via Cuneo compreso tra via Fratelli Rosselli – in particolare dal civico 160 – fino al confine con il Comune di Cherasco.

Per consentire i lavori verrà modificata la viabilità nella zona della rotatoria di via Cuneo con la chiusura dell’intersezione di via Fratelli Carando e la deviazione del traffico su via Piave, via Isonzo e via Turati. In base all’andamento dei lavori, verrà istituito un senso unico alternato gestito da impianto semaforico su via Vittorio Veneto, lungo la direttrice Stazione FS-Alba. Per il secondo intervento, invece, verrà istituito un senso alternato gestito da impianto semaforico lungo il tratto di via Cuneo interessato dai lavori.

Inoltre, per tutta la settimana verrà istituito un divieto di circolazione per i mezzi pesanti sul tratto cittadino della Statale 231, con il conseguente dirottamento sulla Provinciale 7 tra Pollenzo e la salita del Bergoglio a Roreto di Cherasco.

Durante l’intervento le linee urbane e suburbane del trasporto pubblico locale potranno subire variazioni di tracciato, che verranno tempestivamente segnalate dal gestore del servizio mediante avvisi affissi alle fermate dei bus o sui bus stessi.