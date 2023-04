Al via i lavori nella galleria Reinardis a Sambuco: dureranno fino ad agosto

A partire da martedì 11 aprile Anas riavvierà i lavori di ripristino delle superfici della galleria ‘Reinardis’ lungo la statale 21 “della Maddalena” nel territorio comunale di Sambuco, in provincia di Cuneo. Le lavorazioni sono state sospese per la stagione invernale.

Il progetto di intervento, per un investimento complessivo pari a circa 3,1 milioni di euro, prevede il ripristino del rivestimento superficiale in calcestruzzo delle pareti, delle volte e delle superfici esterne, con sistemazione delle opere idrauliche di scolo delle acque. L’intervento di ripristino delle superfici è stato esteso anche ai muri in prossimità delle gallerie ‘Reinardis’ e ‘Messantoni’.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni la statale sarà chiusa al traffico tra il km 34,530 e il km 34,930 con circolazione indirizzata a senso alternato sulla pista provvisoria realizzata in prossimità delle gallerie.

Il completamento di questa fase dei lavori è previsto entro il 4 agosto.