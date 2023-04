Limitazioni alla circolazione e alla sosta in occasione della “Festa delle Leve”

Lunedì 10 aprile, festività del Lunedì dell’Angelo, si svolgerà a Boves la tradizionale “Festa delle Leve”, che coinvolgerà le annate 3 e 8.

La festa inizierà a partire dalle ore 8 del mattino di Pasquetta, come da tradizione, e entrerà nel vivo a partire dalle ore 9,30 con la grande sfilata per le vie e le piazze del centro (in particolare in via Peveragno, piazza Garibaldi, piazza Italia, corso Trieste, Piazza Borelli, via Roma, piazza dell’Olmo, piazza Italia).

Musica, fischietti, colori e risate animeranno il cuore di Boves regalando un lungo momento all’insegna di ricordi, socializzazione e allegria.

Dopo la santa messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, i vari gruppi delle leve si sposteranno nei vari ristoranti e agriturismi del territorio per continuare a festeggiare insieme. Per maggiori dettagli ed il programma completo: https://www.comune.boves.cn.it/Dettaglionews?IDNews=231434

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è necessario inibire alla circolazione ed alla sosta dei veicoli il centro storico, oltre ad un perimetro esterno tale da garantire la fluidità della circolazione.

A tal proposito saranno dunque vigenti le seguenti limitazioni alla sosta ed alla circolazione:

1) 1) dalle ore 15.30 del giorno domenica 9 aprile 2023 fino al giorno 10 aprile alle ore 24:

divieto di sosta di tutti i veicoli, con previsione di rimozione forzata, in piazza Italia nei primi 3 stalli lato destro e sinistro a partire dall’intersezione con C. so Trieste

2) 2) dalle ore 07,00 alle ore 13,30 del giorno lunedì 10 aprile 2023:

la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al servizio della manifestazione, sono vietate, con previsione di rimozione forzata, nelle seguenti strade e piazze:

- piazza Caduti per la Libertà;

- largo IV Novembre;

- corso Trieste, nel tratto compreso tra l’intersezione del medesimo con via Chiesa Vecchia e piazza Italia;

- piazza Borelli;

- via Roma;

- piazza dell’Olmo;

- piazza Italia;

- via dei Partigiani;

- via Prof. Don Cavallera (escluso portatori di handicap ed i residenti)

- via Castello di Godego;

- piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia e la linea di congiunzione tracciata tra i civici nn. 6 e 52;

- via Moschetti, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia e via Don Olivero;

- via Andrea Pacotti;

la circolazione di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al servizio della manifestazione, è vietata in:

- via Cuneo, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia e via Gen. G. Allasia;

- via B. Lerda

- via F. Ferrari –

via I. Vian;

- via T. Beraudo;

- via Ing. Capello;

- via S. Riberi;

- via S. Croce;

- via Statuto;

- via Marconi;

- via Riscossa;

- via Mons. Calandri, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza dell’Olmo e via Piave;

- via Don Bernardi;

- via Tecco;

- via Dr. M. Risso, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia ed il civico n. 1.

3) dalle ore 08,00 alle ore 23,00 del giorno lunedì 10 aprile 2023:

- vietata la circolazione di tutti i veicoli in via Rivoira nel tratto compreso tra dell’Airale e via Canonico Lerda

Nei periodi e tratti di strada sopra descritti, limitatamente alla prescrizione del divieto di circolazione, è consentito il transito dei veicoli a servizio dei residenti e degli usufruttuari di autorimesse, posti auto e similari, per il solo accesso e uscita dai passi carrabili.