Questa sera alle ore 21 una nuova puntata di “TIME OUT”; Ospiti Alice Tanase, Max Gallo, Paolo Borello e Giusy Bertolotto

Puntata n° 22 per “TIME OUT”, il format sui Campionati di volley femminile di serie A1 e A2, trasmesso sulle reti del gruppo “More News”. Titolo di questo nuovo appuntamento: “Pasqua con sorpresa?”, visto che domani tutte le squadre torneranno in campo e per alcune formazioni, su tutte la Wash4green Pinerolo, potrebbe essere il giorno di una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava inimmaginabile.

Tutti gli scongiuri sono ammessi, ma quella di domani si preannuncia veramente come una giornata storica. Previsto un tributo alla Roma Volley, che vincendo a Mondovì ha conquistato la promozione diretta in serie A1. Due i collegamenti previsti: il primo con la schiacciatrice dell’Ipag Montecchio Alice Tanase (ex pumina) e il secondo con il direttore sportivo della Reale Mutua Fenera Chieri Massimiliano Gallo.

La puntata odierna sarà trasmessa eccezionalmente dal PalaManera di Mondovì, dove è in corso il Torneo della Ceramica, con 72 formazioni giovanili provenienti anche da fuori regione. Ospiti in trasmissione il direttore sportivo della Lpm Bam Mondovì Paolo Borello e sempre da “casa Puma” il direttore esecutivo Giusy Bertolotto.

Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte con Matteo Bibo Solforati (Lpm Bam Mondovì), Alessandra Colzi (Lpm), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Anna Gray (Pinerolo), Alice Degradi (Uyba Busto Arsizio), Lara Caravello (Cuneo Granda S. Bernardo), Agnese Cecconello (Cuneo), Sofia Rebora (Roma Volley), Erblira Bici (Roma), Jessica Rivero (Roma), Giuseppe Cuccarini (Roma) e con il procuratore sportivo Stefano Franchini.

Ricordiamo che “Time Out” va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.