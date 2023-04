Volley A1F. Cuneo chiude la regular nel derby di Novara e guarda al futuro targato Diop: "Felice, una sfida con me stessa" (VIDEO)

Con l'ultima trasferta in quel di Novara si chiude la stagione regolare della serie A1 femminile.

Dal prossimo weekend le prime otto squadre s'incroceranno nei quarti di finale playoff, fino ad arrivare alla sfida tra le due finaliste che si contenderanno lo scudetto 2022/2023.

Cuneo non ci sarà. La squadra presieduta da Patrizio Bianco ed Emilio Manini non è riuscita a centrare l'obiettivo e sarà impegnata nella coda dei playoff Challenge che decreteranno la squadra partecipante alla manifestazione internazionale recentemente vinta da Chieri.

Sfide complicate, che vedranno affrontarsi nei quarti la 9ª e la 12ª classificata di regular season, mentre la 10ª affronterà l'11ª forza del campionato. Le vincenti (due gare su tre) approderanno in un girone all'italiana con gare di sola andata, che comprenderà le perdenti dei quarti di finale playoff.

Per Cuneo sarebbe davvero importante riuscire a racimolare qualche punto nella partita di domani sera (20.30) a Novara: la Granda S.Bernardo è 11ª con 28 punti e ha nel mirino Firenze, avanti di una lunghezza, ma potrebbe anche scendere al 12° posto dato che Vallefoglia (27) gioca contro l'ormai retrocessa Macerata.

Far risultato contro l'Igor Gorgonzola non sarà facile, ma le piemontesi in questa stagione sono già riuscite a battere le avversarie nel derby giocato il giorno di Santo Stefano di fronte al pubblico amico.

Protagonista di quella gara fu la russa Sofya Kutznetsova con i suoi 31 punti, ma una bella mano la diede anche la giovane opposto Binto Diop, chiamata a rilevare una Gicquel poco incisiva.

Una stagione decisamente positiva quella di Diop, tanto che non dovrebbe esserci alcun dubbio circa la sua riconferma in maglia biancorossa anche per la prossima stagione. Anzi, Binto sarebbe in odore di essere promossa titolare.

Ne è consapevole, ma non si scompone: "Sono contenta di rimanere, vedremo come andrà l'anno prossimo. Ogni giorno è una sfida diversa con me stessa, per cercare di superare il mio limite. Cercherò di dare il massimo, da oggi fino all'ultima palla della prossima stagione".