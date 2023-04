Motori: Sergio Patetta al "Rally Regione Piemonte"

Il weekend successivo a Pasqua, esattamente il 14-15 aprile, il pilota di Neive Sergio Patetta, affiancato dal navigatore astigiano Alessandro Alocco, prenderà parte al “Rally Regione Piemonte”, gara in passato conosciuta come “Rally di Alba”, e valido per il campionato italiano di specialità e per il challange rally di zona Piemonte.

E’ la gara di casa per Patetta, ma vi prenderà parte come percorso di avvicinamento all’international rally cup, campionato di livello nazionale a cui prenderà parte nel 2023, e per conoscere meglio la vettura con cui affronterà questa nuova sfida: una Peugeot 208 Rally 4/R2 preparata dalla Lanterna Corse di Marco Gallo e sotto i colori della scuderia Meteco Corse – Sport Forever.