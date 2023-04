All'Annunziata di La Morra la comunità ha dato l'estremo saluto a Massimo Cardinale

Le persone, quelle che nella loro vita hanno donato senza mai richiedere nulla in cambio, spinti solo dallo spirito di servizio che, anche nelle piccole cose quotidiane, li ha sempre fatti apprezzare per la loro autenticità. Queste persone, quando non ci sono più, lasciano un grande vuoto che solo il tempo colmerà con i ricordi, facendo tornare il sorriso a chi li conosceva, tra famigliari e comunità.



Il paese dell’Annuniziata di La Morra giovedì 6 aprile ha dato l’estremo saluto a Massimo Cardinale, 55 anni, conosciuto e stimato decoratore, apprezzato a livello umano per il suo modo di fare e il suo carattere positivo che si esprimeva attraverso i suoi sorrisi. L’uomo è scomparso dopo breve malattia che, in pochi mesi, lo ha portato via dall’affetto dei suoi cari.



«Mio cugino Massimo - dichiara in una nota personale Ezio Cardinale non in veste di sindaco di Diano d’Alba ma di parente stretto - ci mancherà molto. Non ha avuto tempo di tentare un cammino di cura, la malattia che lo ha colpito è stata aggressiva. Lascia un grande vuoto nel mio cuore e nella comunità, dove era stimato per il suo lavoro creativo di decoratore e per la sua disponibilità e modo di fare.



Ha dimostrato grande attenzione verso il prossimo ed i famigliari. È stato un uomo mai sopra le righe, che ha saputo farsi volere bene senza chiedere nulla in cambio. Stringo in un affettuoso abbraccio la moglie Patrizia, il figlio Alessandro, i genitori Antonio e Mariateresa, l’amato padrino Giuseppe. Ricorderò sempre Massimo con un sorriso, pensando a quando, da bambini, giocavamo felici sulla spiaggia durante le vacanze estive».