Auguri di Pasqua speciali per i residenti della Cooperativa cuneese “La via”

“Tanti auguri, con un piccolo dono, a tutte le famiglie che vivono negli immobili della Cooperativa onlus La Via di Cuneo. Vengo spesso a trovare queste persone speciali, non potevo certo mancare a Pasqua, per far loro tanti auguri”.

Il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, ha fatto visita ai residenti di via del Mulino a Cuneo, dove ci sono alloggi messi a disposizione a persone disabili e alle loro famiglie.

“Si tratta di un progetto lungimirante, il cui obiettivo è quello di tutelare il benessere psicofisico delle persone in difficoltà attraverso l’inserimento attivo nel mondo del lavoro”

“Colgo l’occasione - conclude Franco Graglia - per ringraziare Antonello Cravero, segretario dell’associazione fossanese “Fai entrare il sole nelle case di riposo”, che mi ha accompagnato e messo a disposizione uova e colombe regalate dalle due aziende dolciarie di Fossano, alle quali siamo sempre molto grati per disponibilità e generosità”.