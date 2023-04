Dogliani: portati a termine ad inizio aprile importanti interventi al cimitero

Si sono concluse ad inizio aprile le operazioni di esumazione riguardanti il campo numero 3, posto nel vecchio cimitero a sinistra dell’entrata principale.

I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Heaven di Dogliani, che ha provveduto a effettuare gli scavi, rimuovere 50 sepolture (di queste, che risalgono alla metà del secolo scorso, i resti non reclamati dai discendenti, sono stati traslati nell’ossario comune), e disporre lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti da queste operazioni.

In questa occasione si è proceduto ad estirpare le vecchie radici delle siepi che erano state tagliate due anni fa perché colpite da parassiti. È stato anche allargato il vialetto perimetrale di accesso al campo al fine di agevolare il passaggio. Nel campo, dopo l’opportuno dissodamento del terreno, si è provveduto alla nuova semina dell’erba.

Spiega a questo proposito il capogruppo di maggioranza Antonio Bosio: “L’intervento al campo 3 del cimitero dove si trovano le sepolture a terra è stato un’operazione importante, eseguita con grande cura e celerità, in modo da non arrecare disagi prolungati all’accesso da parte della cittadinanza doglianese. Questi lavori vanno nella direzione di rendere il nostro cimitero sempre più curato e decoroso, in linea con quanto la nostra Amministrazione si è proposta di fare”.