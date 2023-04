Eventi, decoro urbano e pulizia: i commercianti del centro storico di Alba hanno incontrato gli assessori Barbero e Bolla

Ha avuto luogo mercoledì 5 aprile una riunione del Comitato direttivo di “Alba Sotto le Torri – Commercianti Centro Storico”, alla quale hanno partecipato, oltre a numerosi esercenti, gli assessori al Commercio e al Turismo del Comune di Alba, rispettivamente Lorenzo Barbero e Emanuele Bolla.

Introdotti dal responsabile Area Marketing del Territorio Marco Scuderi, i rappresentanti dell'Amministrazione comunale hanno presentato il ricco carnet di eventi che prenderanno il via nei prossimi giorni, in apertura di una stagione turistica partita sotto i migliori auspici che si protrarrà verosimilmente fino a Natale, generando flussi di turisti e clientela abitualmente molto attratti dallo shopping nelle vie centrali della città.

A partire dal Rally di Alba e da Vinum 2023, passando per Collisioni e Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba – con tanto di inaugurazione del Museo del Tartufo nel centralissimo complesso della Maddalena – il calendario offre molte iniziative che si articolano all'interno del centro storico, gradite dagli esercenti, che ricordano come sia imprescindibile presentare una città pulita e ordinata per garantire vivibilità ed attrattiva.

Gli operatori hanno sottolineato la necessità di eventi in grado di avere un impatto sul commercio, garantendo la massima collaborazione con l'Amministrazione civica e dando atto agli assessori della disponibilità all'ascolto e dell'impegno nella risoluzione delle problematiche che a più riprese sono state segnalate nel tempo.

In un contesto di sinergia, continua il confronto su argomenti legati alla cura e alla pulizia del centro storico con specifiche richieste connesse all'immagine della città e al rispetto delle regole.