Lotta allo spreco alimentare: a Mondovì l’eccedenza delle mense scolastiche torna alla Caritas diocesana

Nel settembre 2019 l’Amministrazione comunale aveva ufficialmente affidato il servizio di mensa scolastica erogato alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Mondovì, alla ditta Camst di Castenaso (BO). Una concessione che richiedeva, alla stessa ditta aggiudicataria, di favorire il recupero delle eccedenze alimentari e la loro donazione a scopo sociale e solidale, in ottemperanza con le disposizioni di legge e con il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.

In tal senso era stato dunque formalizzato un apposito accordo tra la Camst e la Caritas diocesana, individuata quale destinataria dei pasti eccedenti le esigenze degli istituti scolastici (con consegne giornaliere effettuate dal lunedì al venerdì). La crisi pandemica da Covid-19 aveva tuttavia costretto i due contraenti ad arrestare il servizio, interrompendo di fatto la virtuosa collaborazione. Alla luce della conclusione dell’emergenza sanitaria disposta dal decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2023, però, le suddette attività di lotta allo spreco alimentare e di donazione solidale dei pasti in eccedenza, possono finalmente ricominciare. La Caritas diocesana tornerà dunque a prelevare il cibo dal centro di cottura di via Asti e a ridistribuirlo presso la propria mensa, impegnando ciascun addetto a sottoscrivere ogni giorno la scheda di monitoraggio appositamente predisposta.

Al fine di ridurre lo spreco alimentare, verrà inoltre reintrodotto l’utilizzo delle food bags (piccole borse termiche) messe a disposizione degli alunni dalla stessa società Camst, che permettono la lunga conservazione di pane, frutta o budino, non consumati durante il pasto che potranno così essere portati a casa.

Vengono quindi ripristinate attività dal forte valore etico e morale, come ha sottolineato l’assessora all’Istruzione, che rafforza lo spirito comunitario grazie ad un approccio circolare, educativo e solidale.