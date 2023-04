Auto fuori strada nella notte a Castelletto Stura verso Morozzo nei pressi del cimitero

Intervento del 118 e dei vigili del fuoco per un'auto uscita fuori strada questa notte, sabato 8 aprile, a Castelletto Stura.

Il sinistro si è verificato sulla Sp43 lungo la strada che porta a Morozzo all'altezza del cimitero del comune. Il veicolo incidentato sarebbe uscito fuori dalla carreggiata intorno alle ore 2,30.

I vigili del fuoco di Cuneo hanno operato per la messa in sicurezza del mezzo. L'equipe medica del 118 in loco per i primi soccorsi: non risulterebbero feriti in gravi condizioni.