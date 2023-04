A Savigliano tra le chitarre di "Rosa Sonora" nello storico palazzo Muratori Cravetta

A Savigliano, nello storico Palazzo Muratori Cravetta (via Jerusalem, 4) oggi, sabato 8 aprile, e a Pasqua e Pasquetta (domenica 9 e lunedì 10 aprile) è visitabile la mostra “Rosa sonora” unica nel suo genere perché dedicata alla chitarra e agli strumenti a corda pizzicata.

Il percorso museale, arriva quest’anno al compimento di venti anni di attività anticipando di un anno la tradizionale cadenza triennale.

La mostra è organizzata dal Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” e dal Comune di Savigliano con la direzione artistica di Michelangelo Alocco e Mario Dell’Ara, chitarristi e studiosi della chitarra e la collaborazione di Rita Portera .

“Nel nuovo e ampio allestimento – spiega Michelangelo Alocco, direttore del Fergusio - si possono ammirare centinaia di pregevoli strumenti musicali esposti, in originale e in copia, provenienti dal fondo Fergusio e da collezioni private, a partire dal Medioevo fino ai giorni nostri in un percorso cronologico ideato di sala in sala come un viaggio nel tempo oltre che nella bellezza”.

I visitatori potranno ammirare, attraverso un percorso storico distribuito nelle varie sale, la serie più vasta possibile, degli strumenti a pizzico di tutti i tempi, da quelli medievali fino a quelli più moderni, ricostruiti filologicamente o in esemplari originali: chitarre, liuti e mandolini un tempo molto suonati e apprezzati dai saviglianesi.



Sono esposti anche gli strumenti del chitarrista novarese Fabrizio Cerri morto nel 2020, che ha donato due chitarre al “Fergusio".

L’esposizione propone un doppio percorso culturale.

Il primo dedicato al “Progetto “MusicArte – Ventennale 2003-2023” che racconta attraverso immagini e didascalie, i principali temi e personalità trattati nelle precedenti edizioni in cui erano stati protagonisti il liutaio saviglianese Pietro Gallinotti e la figura femminile nel mondo chitarristico, il chitarrista e compositore Francesco Molino. Una sezione della mostra è dedicata al centenario dei chitarristi Alirio Dìaz e Mario Gangi nati nel 1923 e del liutaio José Ramirez morto cento anni fa.

Il secondo percorso è dedicato a “La tradizione musicale saviglianese” e pone l’attenzione sul legame tra il mondo della musica e il territorio nel tempo, sia in campo classico con i compositori e musicisti quali Giovan Battista Fergusio, le sorelle Teresa e Maria Milanollo, Teresa Bertinotti Radicati, Tecla Vigna e Alessio Soley, Santorre di Santarosa, Arturo Toscanini, Pietro Gallinotti, sia in ambito popolare, con riferimento alla Sagra del grano di Savigliano.

Orario di apertura di questo fine settimana:

sabato 8 aprile: ore 15-18,30; domenica 9 (Pasqua) e lunedì 10 (Pasquetta): ore 10-13 e 15-18,30.

La mostra si protrarrà fino al 31 luglio 2023.

Ingresso gratuito.

Info ed eventi correlati: sul sito www.fergusio.it

Rosa sonora è realizzata con la collaborazione e il patrocinio di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta cultura e promozione del territorio, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio (Cavallermaggiore, Lagnasco, Marene, Racconigi, Sommariva Perno), Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte e con la collaborazione di sponsor, associazioni e privati.