Gli appuntamenti nella Granda in questo lungo fine settimana di Pasqua

- Da fare con i bambini

Sabato 8 aprile sono in programma tante iniziative. A Pian Munè propone due appuntamenti pasquali per i più piccoli. Alle ore 10 e alle 14 arriva la "Caccia alle uova", nel bosco della Trebulina, con tanti giochi e un laboratorio a tema. Costo 5€ per bambino. Info: www.pianmune.it

Sempre sabato, alle 14, presso il campetto di Becetto a Sampeyre, è in programma un'allegra caccia al tesoro seguita da una golosa merenda. Richiesto un contributo di partecipazione di 3 euro da consegnare il giorno dell'evento. Info: www.facebook.com/TurismoSampeyre

A Limone Piemonte è in programma la caccia al tesoro di Pasqua per bambini a partire dai 4 anni. Ritrovo sul piazzale antistante la Biblioteca civica alle ore 15 e partenza per la caccia al tesoro. A seguire tutti in biblioteca per una lettura a tema e un laboratorio di decorazione delle uova. I bambini devono essere accompagnati da almeno un genitore. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. La caccia si terrà in due turni: il primo con partenza alle ore 15.00, il secondo alle ore 16.30.

Info: www.eventbrite.it/e/biglietti-caccia-alle-uova-di-pasqua-593529030307

Sempre nel pomeriggio, dalle 16 alle 17.30, al Museo Diocesano San Sebastiano, in Contrada Mondovì a Cuneo è in programma un laboratorio adatto a bambini dai 6 ai 12 anni, dedicato alla Pasqua. S’intitola «Canterò di gioia! Un viaggio tra arte e musica». Massimo venti partecipanti. La durata è di 1 ora e mezza circa. Al termine dell'attività sarà offerta a tutti i bambini una piccola merenda. Il costo è di 7 euro a bambino da corrispondere all'inizio del laboratorio. Prenotazioni disponibili fino a esaurimento posti. Info: www.facebook.com/MuseoDiocesanoSanSebastiano

Sabato il Parco del Monviso organizza, tra Moretta e Villafranca Piemonte, “Non solo uova di cioccolato!”, una passeggiata naturalistica guidata lungo un tratto del Sentiero delle Ochette con successiva visita alla mostra “Di Nido in Nido”, allestita a cura degli Amici del Po. La partecipazione, particolarmente indicata per famiglie con bambini, è gratuita; l’evento si svolge dalle ore 9 alle 13 con ritrovo presso la partenza del Sentiero delle Ochette, nei pressi del Ponte Po lungo la strada provinciale n. 1 tra Villafranca Piemonte e Moretta. Per partecipare è necessario iscriversi online. È consigliato l’uso del binocolo. Info: www.parcomonviso.eu



A San Giacomo di Roburent domenica 9 aprile, con doppio appuntamento alle ore 10 e alle 15,30, bambini e ragazzi sono invitati per una divertentissima “Caccia alle uova” organizzata dalla Proloco. Il ritrovo sarà in piazza Edue Magnano. Per iscriversi è necessario mandare una e-mail, indicando il numero di bambini che prenderanno parte all’iniziativa, all’indirizzo: prolocosangiacomo2022@gmail.com. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato al lunedì. Info: pagina Facebook della Proloco di San Giacomo.

Appuntamento domenica con una nuova edizione del WiMu delle Famiglie al Museo del Vino di Barolo. Ogni seconda domenica del mese il WiMu proporrà il Giocamuseo, un format di visita pensato appositamente per avvicinare il pubblico dei giovanissimi alla cultura del territorio e godere degli allestimenti giocando con mamma e papà. Per tutta la giornata, all’ingresso del castello comunale Falletti si potrà acquistare un kit di gioco per scoprire il percorso museale ideato dall’architetto svizzero François Confino. Info: www.facebook.com/wimubarolo



Lunedì 10 aprile a Villar San Costanzo è in programma una passeggiata di 4 km in compagnia degli asinelli. L'attività è adatta ai bambini a partire dai 4 anni in su. Ritrovo alle 10.30 in via Monte Nebin 32. Pranzo al sacco. Info: www.vallemaira.org/eventi/trekking-di-pasquetta-con-gli-asini

Torna al Parco Fluviale Gesso Stura il tradizionale Trekking di Pasquetta, la passeggiata animata che da anni accompagna i cuneesi. L’appuntamento è lunedì, con ritrovo all’Infopoint del Parco a Cuneo per una piacevole passeggiata per famiglie, in compagnia delle guide del Parco fluviale e personale sanitario che proporrà riflessioni su stili di vita per la salute della famiglia. Lungo il percorso tappe con animazione per bambini. Al termine della mattinata possibilità di pic-nic libero e, per chi lo desidera, nel pomeriggio apertura straordinaria dello Spazio multisensoriale f’Orma per sperimentare l’emozionante camminata a piedi nudi. La partecipazione è gratuita, prenotazione è obbligatoria. Info: www.parcofluvialegessostura.it

Nella magnifica cornice del castello dei Conti Roero a Monticello d’Alba, si potrà trascorrere la giornata del lunedì di Pasquetta, alla scoperta del Castello e dei segreti del parco con il Parco Roero Family Tour, il tour per bambini dedicato alle famiglie che permetterà di visitare l’elegante parco all’inglese che circonda il Castello. A tutti i partecipanti verrà consegnata una particolare mappa, un kit di gioco per aiutare la guida a ritrovare particolari architettonici e botanici nascosti. Ci sarà una dolce sorpresa a tutti i bambini per celebrare la Pasquetta. Per tutto il giorno ci sarà la possibilità di effettuare il percorso di visita tradizionale al maniero, dalla durata di 45 minuti, accompagnati dalla guida del castello. Informazioni e prenotazioni su www.turismoinlanga.it

È stata riaperta la Riserva dei Ciciu a Villar San Costanzo e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19, con la possibilità di acquistare online i biglietti. A Pasquetta è in programma “La Falconeria”, evento didattico per bambini e ragazzi con i falconieri. È un’iniziativa adatta per bambini e ragazzi ideata per vivere un emozionante momento in compagnia di un falco, un gufo reale e una civetta e tanti altri rapaci, attraverso la realizzazione di piccoli laboratori didattici. La finalità è di avvicinare i ragazzi in modo alternativo e originale al mondo dei rapaci, gli affascinanti padroni dell’aria.

Info e prenotazioni: https://bit.ly/3KqlYbV

- Paesi in festa a Pasqua e Pasquetta

Sabato 8 aprile a Pian Munè, Paesana, è in programma la “Ciclocena della Luna Piena” dove si pedalerà con le e-bike. È un’uscita notturna con la luna piena salendo al tramonto da Paesana verso Pian Munè, su itinerari sterrati e suggestivi. Con la mtb elettrica ognuno potrà scegliere il grado di fatica, per stare al passo con gli altri e godersi la salita. Accompagnati da una guida, la pedalata porterà al rifugio Pian Munè dove si potrà gustare una buona cena tipica. La ciclocena comprende: noleggio mtb elettrica, guida, cena al rifugio; quota 50 euro. Attrezzatura necessaria: abbigliamento tecnico, luce frontale. A Pasqua e Pasquetta menu speciali.

Tutte le info su: www.facebook.com/PianMune



Sabato 8 aprile, in collaborazione con Confartigianato Cuneo - Creatori d'Eccellenza e SlowBikePiemonte – Bike Tour escursione di una giornata intera per immergersi nella tranquillità della natura verde della Valle Pesio. Si risalirà la Valle fino alla Certosa, si raggiungerà Pian delle Gorre fino all’Osservatorio naturalistico per finire con un prelibato Panino Gourmet per rendere la Pasqua divertente e spensierata. Info: www.cuneoalps.it/in-primo-piano/passeggiate-gourmet-2023



L’Enoteca regionale di Barbaresco propone i week-end di “Piacere Barbaresco”, in un’inedita versione primaverile. La manifestazione si svolgerà da sabato 8 aprile a sabato 3 giugno e prevede giornate di degustazioni, alla presenza dei produttori che proporranno i loro vini e dialogheranno con i visitatori. Ogni giornata ospiterà due produttori che metteranno in degustazione sino a quattro Barbaresco Docg differenti. Le degustazioni si terranno nella suggestiva sede dell’Enoteca regionale del Barbaresco, dalle 10.30 alle 17.30. Info: www.enotecadelbarbaresco.com



A Mondovì ritorna lunedì 10 aprile il tradizionale appuntamento di Pasquetta in Piazza Maggiore, un’occasione di festa tra buon cibo e musica live per tutto il pomeriggio. Il menu della merendina, a partire dalle ore 12 sino alle 17, proporrà salamino, formaggio, frittata, salsiccia e carne alla piastra, patatine fritte, dolcino, acqua e vino. Sono in calendario numerosi eventi collaterali a partire dalle ore 14 sino alle ore 17. Il ricco programma prevede musica con “Cappella dei 111” di Riccardo Marcenati e Attilio Ferrua e l’apertura straordinaria dei Monumenti della Città: Museo civico della Stampa, Museo della Ceramica, la Torre del Belvedere e Infinitum Chiesa della Missione. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi



Lunedì, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino di Saluzzo è in programma il “MercAntico di Pasquetta” dell’Antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno presenti lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Saranno aperti i musei cittadini. Info: https://fondazionebertoni.it



Lunedì di Pasquetta si terrà Monforte d'Alba l'evento Merendina nella saracca. Nel centro storico del paese è organizzato un pranzo con musica dal vivo. Il menu completo prevede antipasto, primo, grigliata mista, patatine, dolce e quattro bicchieri di vino. Partenza da Piazza Umberto I dalle 12. Info: www.facebook.com/prolocomonforte



Lunedì 10 aprile è organizzato il Picnic in vigna a Serralunga d'Alba. Il pranzo all'aria aperta comprende un antipasto, un primo, un secondo, dolce e acqua. Il costo è di € 15. I cestini verranno distribuiti dalle 10.30 alle 12.30. Percorso adatto a tutte le età, si pranzerà su un prato con giochi e attrazioni per i bambini. Prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/prolocoserralunga



A Bra la Fiera di Pasquetta, in programma per lunedì, trasformerà piazza Giolitti con diversi eventi, a cominciare dalla tradizionale Fiera zootecnica arrivata alla 147° edizione.

Fin dalle prime ore del mattino, sotto la copertura in cemento verranno esposti i migliori bovini di razza piemontese, in competizione per aggiudicarsi la palma dell’esemplare top. La parte centrale della piazza sarà invece dominata dal grande Mercato dei produttori con in vendita il meglio della produzione enogastronomica locale. A colorare la giornata anche vivaisti, stand di piccoli animali e attrezzi da giardino e l’esposizione dei trattori d’epoca. Si potrà gustare la tradizionale grigliata mista con salsiccia di Bra curata dalla mensa comunale a 15 euro, prenotazione obbligatoria. Si potrà gustare lo street food dagli “Artigiani del gusto”. Alle 16 si esibiranno i Tre Lilu che, sotto la copertura in ferro, presenteranno il loro ultimo spettacolo “Mutandem”. Ingresso gratuito.

Fino a domenica 16 aprile, piazza Spreitenbach e piazza XX Settembre saranno animate dalle giostre. Info: www.turismoinbra.it



Lunedì 10 aprile è in programma la Pasquetta a Pamparato con la distribuzione dell’amata polenta saracena accompagnata dal sugo di porri o quella gialla con il ragù. Sono inoltre previsti eventi collaterali, tra cui un mercatino di prodotti locali e le sfrenate danze folk occitane guidate dal “Folk En Rouge Quartet”. Con la polenta non mancheranno naturalmente il tipico formaggio di montagna e le celebri paste di meliga. Lungo la giornata, intrattenimento e divertimento anche per i più piccoli grazie all’animazione dei “Nulla di serio” e le dimostrazioni del gruppo AIB con attività dedicate ai bambini. Sarà possibile effettuare escursioni guidate del territorio a bordo delle e-bike o riscoprire le bellezze architettoniche e culturali del Paese come la parrocchiale di San Biagio, la cappella di San Bernardo e il Museo degli usi e costumi della gente di montagna a Serra. Nel borgo di Valcasotto nel primo pomeriggio sarà possibile visitare le antiche stagionature di Beppino Occelli. Info: www.facebook.com/prolocoserra.pamparato



A Pasquetta torna la tredicesima edizione dello Spring Splash, l’evento più pazzo dell’inverno sulle nevi di Prato Nevoso. Si potranno sfidare gli amici in un contest divertente e pieno di adrenalina: scendere singolarmente o in gruppo lungo la discesa di gara e surfa la piscina. Saranno premiate le performance migliori, ma anche le più divertenti ed originali. Durante tutta la giornata ci sarà il flower party con grigliata, tanta musica e divertimento. Info: https://pratonevoso.com



In occasione della Pasquetta, lunedì 10 aprile, a San Giacomo di Roburent è in programma Pasquetta in Volo, dove sarà possibile vivere un’esperienza unica grazie al volo vincolato in mongolfiera, a partire dalle ore 10, presso il campo-scuola “Giardina”: i voli sono da prenotare. La mongolfiera si alzerà in volo solo e quando potranno essere garantite le condizioni di sicurezza. durante l’intera giornata, lungo la via principale del paese, sarà inoltre presente il mercatino di artigiani, artisti e scultori. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoRoburent



L’associazione G.a.i.a., “Guide Arte Identità Ambiente” organizza per lunedì 10 aprile dalle 14 alle 18.30 “Pasquetta tra i frutteti e le opere d’arte” con visite guidate alla Cappella Campestre di San Ponzio a Castellar e all’Abbazia dei Santi Pietro e Colombano a Pagno. Al termine delle visite sarà offerto un “pensiero goloso” a tutti i partecipanti.

Info e modalità di iscrizione: www.guidegaiasaluzzo.it

- Spettacoli, musica e cultura

Sabato 8 aprile alle 16, presso la Sala della Meridiana di Elva, l’associazione “Ilamoun” organizza la presentazione del libro “Io, Hans Clemer” di Marco Baudino, una storia romanzata del maestro d’Elva. Info: www.vallemaira.org/eventi/presentazione-del-libro-io-hans-clemer



Il Comitato Biblioteca e il Comune di Roddino organizzano per sabato 8 aprile nel piccolo paese langarolo un incontro con il noto giornalista Aldo Cazzullo che presenterà il suo libro “Mussolini il capobanda – Perché dovremmo vergognarci del fascismo”. L’importante appuntamento culturale

è fissato al Palazzo comunale in via Monforte 9 alle 17.15.

Info: www.facebook.com/proroddino



Ad Ormea torna sabato sera 8 aprile dalle 22.30, la serata discoteca nella sala della Società Operaia, nel ricordo del “Pit stop”. Ingresso libero. La serata è organizzata dalla Proloco in collaborazione con “La fatina dj”, Guido & Sisco. Info: pagina Facebook proloco Ormea.



A Saluzzo si conclude sabato 8 aprile la decima edizione del Premio Lia Trucco – stare insieme con la musica 2023. Appuntamento alle 21 al Monastero della Stella con il concerto finale dell’orchestra di chitarre, con annuncio dei vincitori. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/monasterodellastella



Domenica 9 aprile l’appuntamento musicale con Bacco & Orfeo organizzato da Alba Music Festival, propone una doppia esibizione del Quartetto Vivaldiano. L’ensemble si esibirà alle 11 nella chiesa di San Giuseppe ad Alba e replicherà alle 16.30 nella chiesa di Santa Chiara a Bra, ripercorrendo le vie del Barocco e illustrandone le caratteristiche salienti, i diversi stili e scuole nell'epoca storica dell'Europa nel Seicento, rivedendone le esecuzioni dal punto di vista filologico con strumenti d'epoca e spiegando l’evoluzione degli stessi fino ai giorni nostri. Al termine della scaletta, che proporrà musiche di Antonio Vivaldi, si brinderà con i vini delle Cantine Bosca di Canelli.

I biglietti vanno acquistati direttamente all’ingresso o sul sito www.albamusicfestival.com

- Castelli aperti, musei e mostre

In occasione della Pasquetta braidese verrà dato spazio anche alla cultura: tutti i musei braidesi saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Oltre al Museo civico Craveri di storia naturale e al Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa, è prevista la riapertura dopo la pausa invernale anche del Museo del Giocattolo.

Info: www.turismoinbra.it



Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, sarà aperto durante le festività pasquali. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza.

Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa. Oltre alla visita immersiva si potrà assistere, al calar del sole, allo spettacolo notturno “Andrea Pozzo Racconta”: una combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti ad alto impatto scenico. Info: pagina Facebook Infinitum.



Il Castello di Govone sarà chiuso a Pasqua, ma sarà visitabile, oltre ai consueti orari, anche nelle date di apertura straordinaria: lunedì 10 Pasquetta, lunedì 24, martedì 25 aprile e lunedì 1° maggio. Info: www.castellorealedigovone.it e www.facebook.com/castellorealedigovone



La reggia di Casotto tornerà da sabato ad accogliere i visitatori, affidandosi a «Kalatà». La visita guidata, che dura un’ora e mezza consentirà ai piccoli gruppi di esplorare gli esterni, gli appartamenti reali nell’ala nord completi di arredi, la cappella reale e la torre campanaria. La reggia rimarrà aperta da sabato a domenica 15 ottobre, con visite guidate alle 10- 11,30- 14- 15,30 e 17. Le date: sabato 8, domenica 9, lunedì 10, sabato 22, domenica 23, lunedì 24, martedì 25, sabato 29 e domenica 30 aprile; lunedì 1° maggio, sabato e domenica di maggio; venerdì, sabato e domenica di giugno; giovedì, venerdì, sabato e domenica di luglio; da lunedì a domenica di agosto; da venerdì 1° a domenica 10 settembre e nei fine settimana.

Info e prenotazioni: https://kalata.it/esperienza/castello-di-casotto

Possibilità anche di effettuare la salita sulla cupola del Santuario di Vicoforte.

Info: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica



Al Castello della Manta è in programma “Giorni di festa al Castello”, visite speciali sabato 8 e domenica 9 aprile, e pic-nic con attività per famiglie nel giorno di Pasquetta (10 aprile), organizzate dal Fai. Per sabato e domenica di Pasqua viene proposto un viaggio nel tempo nelle sale più significative: l’ala del Quattrocento, con la grande e splendida sala Baronale e i suoi affreschi, la cinquecentesca sala delle Grottesche con la Galleria, la grande cucina e le cantine che hanno storie curiose da raccontare. Dopo la visita di potrà trascorrere un po’ di tempo in giardino e dedicarsi a divertenti attività, alla scoperta dei giochi della tradizione. Possibilità di acquistare cestini picnic, su prenotazione. Info: https://fondoambiente.it/eventi/giorni-di-festa-in-castello-manta



Sabato 8 torna l’appuntamento di Alba Sotterranea, proposta da Ambiente e Cultura. È un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il museo civico F. Eusebio. Il ritrovo è in piazza Duomo (gli orari e le informazioni sono consultabili sul sito ambientecultura.it. L’iscrizione dà diritto alla visita gratuita del Museo Eusebio (posto alla fine del tour) e alla riduzione per la salita sul campanile della chiesa di San Giuseppe. Scopri gli altri appuntamenti per questo fine settimana su: ambientecultura.it



Presso Casa Ravera, a Bene Vagienna, è stata inaugurata la mostra fotografica

“Sguardi dal mondo” della fotografa Grazia Bertano. La mostra, che raccoglie immagini digitali scattate in Asia e Africa a partire dal 2010, resterà aperta fino al 25 giugno e sarà visitabile nei seguenti orari: il sabato dalle 15 alle 18; i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Altre mostre da visitare sono “Frammenti e orizzonti di memoria”, “Il mondo dei bambini: realtà, spiritualità e fantasia nella ceramica italiana del Novecento” e “Espressioni d’arte”. Info: https://amicidibene.it



I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 10 aprile.

Orario di visita della mostra nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30.

Info e prenotazioni per gli eventi correlati: www.fondazionecrc.it e www.facebook.com/FondazioneCRC



Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino al 3 giugno la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero. Info: www.comune.cherasco.cn.it



A Cuneo si può visitare la Torre Civica, il monumento simbolo di Cuneo che, dall’alto dei suoi 52 metri di altezza, permette di godere di un meraviglioso panorama. Accompagnati da una guida turistica, si può raggiungere il balcone circondato dalle colonne bianche dal quale si può godere di un panorama mozzafiato. In occasione di Pasqua sarà aperta sabato 8 aprile dalle 16 alle 19, domenica 9 aprile, dalle 10 alle 13, e lunedì 10 aprile dalle 10 alle 13.



La mostra ideata dall'Associazione Rigenerazione di Cuneo in collaborazione con il Comune "Selme - si espandono le mie emozioni", in corso presso il Palazzo Sarriod de la Tour a Costigliole Saluzzo sarà aperta per il ponte pasquale. Sarà quindi visitabile sabato 8, domenica 09 e lunedì 10 dalle ore 15,30 alle18,30. Un progetto che vuole far riflettere sul gesto minimo e primordiale della creatività che si apre all'energia quotidiana, rispondendo al famoso quesito del filosofo Ernst Bloch “Perché ci si alza la mattina?”, rivolta nel 1964 a Theodor W. Adorno. Un anelito disperanza perché il domani sia migliore dell’oggi, perché ciò che non è stato ancora realizzato (l’utopia) possa inverarsi in azioni che si possono realizzare ritrovandoci o scoprendoci all’improvviso dotati di una sorprendente tensione verso il futuro, in cui può accadere il manifestarsi della nostra potenzialità vitale e creatrice.