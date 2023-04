Presentazione del libro di Bruno Penna a Cravanzana

Giovedì 13 aprile, alle 20, al ristorante Da Maurizio della famiglia Robaldo a Cravanzana, si terrà un nuovo meeting del Lions club Cortemilia e valli, guidato dal presidente Franco Leoncini. Durante la serata, aperta a tutti, sarà presentato il libro di Bruno Penna dal titolo “lunavento, tredici passi fino a qui”, pubblicato da Nerosubianco di Cuneo.

Ognuno dei tredici capitoli del libro si apre con una poesia e si articola in una narrazione capace di trasformare racconti di carattere autobiografico in osservazioni sociali ed esistenziali. Tra le righe del libro si percepisce la fortuna di non sentirsi soli, quando si è parte di una comunità, di una terra che ti permette di vivere la sensazione che ciò che ti circonda è anche tuo.

Bruno Penna è sindaco di Castiglione Tinella dal 2010 e direttore del Consorzio di tutela delle grappe piemontesi. Iscritto all’Ordine dei giornalisti del Piemonte e alla Siae come autore e compositore, collabora con Gazzetta d’Alba e lavora attraverso la propria agenzia stampa L’altrocanto (Magnifiche Colline). Penna sarà presentato da Fabio Gallina, giornalista e speaker radiofonico. L’autore destina tutti i suoi proventi della vendita del libro alla sezione di Cuneo dell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (Ail). Per prenotazioni alla cena si può telefonare allo 0173-85.50.19.