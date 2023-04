Roddino e Neviglie ancora protagonisti nel progetto "Prospettive"

I due paesi di Roddino e Neviglie hanno accolto con partecipazione gli ultimi due appuntamenti di avvicinamento del territorio organizzati da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero insieme a Villa Arson e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nell’ambito di “Prospettive / Perspectives”, il progetto che si realizza con il sostegno del Programma Europeo Interreg Alcotra Italia/Francia 2014-2020 per stimolare consapevolezza e responsabilità rispetto al tema del climate change attraverso l’arte.



Dopo gli incontri con il climatologo Luca Mercalli che ha appassionato sia il pubblico che i molti ragazzi incontrati nelle scuole del territorio, sono stati il musicista e cantautore Luca Morino insieme a Bernardo Follini, curatore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a percorrere, fra una canzone e l’altra, il processo che porterà i borghi di Roddino e Neviglie a diventare “casa” per due importanti opere d’arte contemporanea.

Fra tanti esempi di opere site specific e grandi progetti di land art il giovane e preparato curatore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha sottolineato come le nuove opere d’arte che caratterizzeranno il rinnovato paesaggio dei due paesi potranno innescare un nuovo punto di vista, anche grazie all’importanza e al ruolo internazionale degli artisti coinvolti.

A Neviglie e Roddino le opere d’arte realizzate dagli artisti Jean-Marie Appriou, Liam Gillick e Hito Steyerl, si inaugureranno sabato 22 aprile.

Dalle 14 l’appuntamento sarà a Roddino dove l’inglese trapiantato a New York Liam Gillick - esponente del gruppo Young British Artist insieme a Damien Hirst, Sarah Lucas e Angela Bulloch e fra i massimi artisti del movimento dell’”estetica relazionale” –, insieme alla tedesca Hito Steyerl – uno dei nomi più in vista del panorama contemporaneo, autrice di opere che intendono riflettere sull'universo virtuale, sul nostro rapporto con la tecnologia, sui rapporti di quest'ultima con la politica, l'economia, il territorio – inaugureranno alla presenza dei promotori di “Prospettive / Perspectives”, degli Enti, del curatore e degli artisti, la nuova opera realizzata sui muri esterni della bottega-incontro, nuovo spazio aggregativo che apre proprio il 22 aprile con una grande festa di paese ricca di musica.

Alle 16.30 appuntamento a Neviglie per lo svelamento dell’opera del francese Jean-Marie Appriou, reduce da una importante personale a Roma negli spazi di Villa Medici e da sempre attento agli elementi naturali e alle loro trasformazioni. Anche qui l’occasione dell’inaugurazione dell’opera di “Prospettive / Perspectives” è quella di una bella festa di paese per abitanti, curiosi e turisti.