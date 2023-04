Massimo riserbo sulla morte di Elvis Komnino, vittima di un incendio nella casa di Cardè

La procura della Repubblica ha disposto l’autopsia sul cadavere dei cui esiti si avrà riscontro solamente nei prossimi giorni. Anche sull'incendio, che ha completamente danneggiato l’alloggio su due piani, non è ancora dato sapere quali siano state le cause.

Nella casa andata in fiamme Komnino, di origini albanesi, classe 1983, viveva dall'inizio della pandemia: aveva raggiunto la madre e il fratello Florian, con cui avrebbe convissuto fino a qualche mese fa. In pochi lo conoscevano in paese, quasi nessuno gli aveva parlato.

“Mi stringo al dolore del fratello Florian e dalla mamma. - commenta il sindaco Matteo Morena - Il paese è rimasto scosso e attonito per quanto è avvenuto. Rimaniamo in attesa dell’esito delle indagine da parte della Procura per stabilire le cause della morte e dell’incendio”.