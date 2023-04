Strade bianche tra Envie e Barge dopo la grandinata: si procede alla conta dei danni [FOTO]

Il fronte di maltempo ha colpito maggiormente i comuni di Envie e di Barge con accumuli di ghiaccio che erano ancora visibili nella mattinata di oggi e che in certi casi sono arrivati a depositarsi per circa dieci centimetri.

Particolarmente colpite le frazioni bargesi di Assarti, Torriana, Ripoira e Gabiola. Mentre nel centro enviese la grandine è stata particolarmente intensa nella parte nord ovest della collina e in pianura attorno al bivio per la frazione di Occa.

Il sindaco di Envie Roberto Mellano e il sindaco di Barge Ivo Beccaria stanno raccogliendo le segnalazioni, soprattutto in ambito agricolo, per stabilire l’entità della prima e vera grandinata di questa stagione, avvenuta in una fase delicata per i frutteti, attualmente in fioritura.