International Ski Games di Prato Nevoso: tutti i vincitori della seconda giornata di gara

Nel secondo giorno degli International Ski Games sulla pista 3 di Prato Nevoso lo Slalom della categoria Cuccioli femminile è stato vinto dalla biellese Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna con il tempo di 29”,46/100 e con distacchi rispettivamente di 20/100 e di 1”,09/100 su Ludovica Donini dello Ski Team Paganella e su Mariasole Esposito dello Sci Club Drusciè di Cortina. Al quarto posto Bianca Manenti dello Sporting Club Madonna di Campiglio, al quinto Cristina Zorzetto dello Sci Club 70 di Trieste. Al sesto posto Carolina Di Pascale dello Sci Club Lancia, che aveva vinto il Gigante nella prima giornata della manifestazione organizzata dal Prato Nevoso Team.

In campo maschile affermazione di uno dei protagonisti della stagione nella categoria Cuccioli, Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere, con il tempo di 29”,79/100 e con distacchi rispettivamente di 10/100 e di 19/100 su Paolo Peira del Mondolè Ski Team e su Yuri Colturi del Golden Team Ceccarelli. Completano la top five Edoardo Badaracco dello Sci Club Bardonecchia e Tommy Pichler dell’Amateursportverein Ski Team Passeier. Allineati dal settimo all’undicesimo posto in classifica Giovanni La Magna Zimmermann del Mondolè Ski Team, Simone Scanavino dell’Equipe Beaulard, Romeo Calcagno del Mondolè Ski Team, Carlo Bertazzini del Golden Team Ceccarelli e Cristian Nicolas Modrean dell’Equipe Beaulard.

Tra le Baby nel secondo Gigante disputato sulla pista 3 prima Sveva Dattoli del Wonder Ski con il tempo di 35”,75/100, con un vantaggio di 85/100 su Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone e di 91/100 su Emma Gios dello Sci Club Gallio. Al quarto posto Giulia Tonelli dell’asd Les Arnauds, al quinto Rebecca Lo Monaco del Golden Team Ceccarelli, al sesto Melissa Begnis dell’Equipe Beaulard, al settimo Rebecca Crosetti dello Sci Club Lancia, all’ottavo Valentina Madiotto del Sauze d’Oulx.

Vittorio Budelli del Club de Ski Valtournenche ha vinto la gara maschile con il tempo di 36”,79/100, precedendo rispettivamente per 4/100 e per 17/100 Edoardo Ricci e Luca Bertoldini dello Sci Club Lecco. Al quarto posto Alberto Valterio dell’Ossola Ski Team, al quinto Giorgio Zanardi dello Sci Club 18 di Cortina, all’ottavo Andrea Leon Jond dello Sci Club Bardonecchia.