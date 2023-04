L'ASD Ginnastica Sommariva si qualifica alle finali nazionali PGS

Domenica 2 aprile si é svolta l'ultima gara per la sezione femminile con la quale le atlete dell'ASD Ginnastica Sommariva si sono qualificate per la finale nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 20 al 25 aprile.

Per la categoria Mini-propaganda: Bono, Cavallaro L., Cavallaro V., Ferrero, Migliore, Norrito e Parisi, mentre per la categoria Under 15: Chiavazza e Magliano.

Anche la sezione maschile ha ottenuto la qualificazione nazionale grazie agli ottimi risultati raggiunti nelle prove regionali; oro assoluto cat. Propaganda: Lingua Francesco e oro assoluto cat. Giovani: Rossi Mario.

Si distinguono nelle competizioni anche podi di specialità: Delmondo (cat. Giovani) e Novaresio (cat. Propaganda) entrambi argento al volteggio. Segnaliamo debutto del piccolo Norrito Enea (classe 2016) e Zanetti Marco primo anno in categoria superiore B.

La società si complimenta con i suoi giovani ginnasti per il traguardo raggiunto!