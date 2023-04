Volley maschile A3: Savigliano-Garlasco, gli abbonati gratis al PalaSanGiorgio

Una sfida che sarà anche una festa per l’intera piazza e tutta la città. Domenica 16 aprile alle ore 18, il Monge-Gerbaudo Savigliano ospiterà al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore la gara di ritorno degli ottavi di finale dei playoff di Serie A3 Credem Banca, contro il Moyashi Garlasco.

In attesa di capire lo spirito e le ambizioni con cui i ragazzi di coach Lorenzo Simeon si presenteranno a questa sfida, che arriverà dopo la gara di andata in programma mercoledì 12 aprile alle 20.30 al PalaRavizza di Pavia, la società Volley Savigliano vuole rendere nota una grande iniziativa.

Tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento per le gare casalinghe della regular season del Monge-Gerbaudo Savigliano, potranno infatti entrare gratuitamente al PalaSanGiorgio, così da poter sostenere i loro beniamini anche in questa occasione storica.

“L’accesso ai playoff, frutto dell’indimenticabile quarto posto ottenuto al termine della stagione regolare, è un traguardo che vogliamo festeggiare con la nostra gente. Anche per questo, abbiamo scelto di premiare chi ci ha sostenuto durante l’anno, regalando l’ingresso all’importante sfida contro Garlasco. Il presupposto è semplice: se il Monge-Gerbaudo Savigliano ha raggiunto gli ottavi di finale dei playoff, il merito non è solo di giocatori e staff, ma anche di tutto l’entourage che gravita attorno alla squadra e, ultimo ma non per importanza, del caloroso pubblico che in ogni gara casalinga ha spinto ogni schiacciata dei nostri ragazzi verso i tanti successi ottenuti” – spiega il presidente Guido Rosso.

Tutti gli abbonati, quindi, per poter accedere al PalaSanGiorgio per il match, non dovranno fare altro che esibire l’abbonamento all’ingresso il giorno della partita. L’obiettivo è quello di riempire le tribune, così da sostenere i ragazzi in biancoblu verso un’altra impresa.