Volley A1F. Cuneo, niente bis con Novara: Gatte sconfitte 3-1, chiudono all'undicesimo posto

A Cuneo non riesce il bis dell'andata e a Novara perde 1-3 (21-25/25-19/25-21/25-17) contro l'Igor Gorgonzola nell'ultima giornata della regular season.

La squadra di Massino Bellano comincia bene aggiudicandosi un primo set combattuto, poi le padrone di casa dilagano ed intascano i 3 punti che però non servono alla squadra di Lavarini per superare in classifica Chieri, a sua volta vittoriosa nel derby con Pinerolo.

La contemporanea vittoria di Vallefoglia sul campo di Macerata costa una posizione a Cuneo nella classifica finale: per le Gatte 11° posto con 28 punti all'attivo.

I risultati dell'ultima giornata laureano quindi Conegliano regina della stagione regolare, seguita da Scandicci, Milano, Chieri, Novara, Casalmaggiore e Bergamo, che nel rush finale ha scavalcato Busto Arsizio caduta in casa con il Vero Volley.

Gli abbinamenti per i quarti di finale dei playoff saranno Conegliano-Busto Arsizio, Scandicci-Bergamo, Milano-Casalmaggiore e l'interessantissimo derby piemontese Chieri-Novara.

Per i playoff Challenge Firenze affronterà Pinerolo (grande festa a Villafranca Piemonte per l'inaspettata quanto meritata salvezza conquistata dalle Pinelle), poi Vallefoglia-Cuneo: in virtù del peggior piazzamento le Gatte saranno costrette a giocare la prima partita e l'eventuale "bella" in trasferta.

Retrocedono in serie A2 Perugia e Macerata.