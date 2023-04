Volley A2/F: l’uovo del Puma è di cioccolato amaro! La Lpm Bam Mondovì sconfitta a Montecchio per 3-0

La Lpm Bam Mondovì subisce una pesante sconfitta sul campo della Ipag Sorelle Ramonda Montecchio per 3-0 e compromette pressoché definitivamente la corsa ai Play-off. A una giornata dal termine della Pool Promozione, infatti, per il Puma la situazione di classifica si è fatta a dir poco complicata. Pumine poco ciniche soprattutto in fase offensiva e piuttosto fallose al servizio.

La squdra di Sinibaldi, invece, ha messo in campo una difesa super e un attacco ficcante grazie ai colpi di Giulia Angelina (16) e della ex pumina Alice Tanase (14). La migliore verve delle venete alla fine ha fatto la differenza, in un match che per larghi tratti è scivolato via sul filo dell’equilibrio. Top score per la Lpm Clara Decortes, che ha chiuso la serata con 15 punti. Nell’ultima giornata della Pool Promozione le Pumine affronteranno in trasferta il Martignacco.

PRIMO SET: buona partenza per le pumine, avanti 0-2. Pronta risposta delle padrone di casa, che con Angelina ritrova la parità. L’Ipag si difende bene e trova un altro break. Due errori in attacco per la Lpm e Montecchio ne approfitta per andare sul 9-5. Time-out chiesto da coach Solforati. Si rientra in campo e le pumine dimezzano il passivo. Con Giroldi al servizio la Lpm rimette in equilibrio il punteggio sull’11-11. Questa volta è coach Sinibaldi a chiamare il time-out. Ricezione imperfetta per le monregalesi e la Ipag torna avanti sul 15-13. Il Montecchio tenta la fuga portandosi sul 19-15. Coach Solforati chiama il secondo time-out a disposizione. Le padrone di casa mantengono alta la guardia e aumentano il vantaggio a +5. Il Puma prova la rimonta e sul 23-21 coach Sinibaldi ferma il gioco e chiama il time-out. Sul 24-22 arrivano due set-point per la Ipag. La Lpm ritrova incredibilmente la parità sul 24-24. Populini conquista un set-point. Giallo sventolato alla panchina monregalese. Alla fine arriva il punto del Montecchio, che porta a casa il primo set sul 30-28.

SECONDO SET: ace di Laura Grigolo e pumine sull’1-2. La Lpm sciupa un doppio vantaggio e la Ipag piazza un break di quattro punti. Ancora equilibrio sull’8-8. Le pumine alzano il muro e si portano sull’11-13. Pronta reazione della formazione veneta, che accelera e scappa via sul 16-14. Time-out chiesto da coach Solforati. Le rossoblù piemontesi non mollano e ritrovano la parità sul 18-18. Si continua a lottare punto a punto. Il Puma rimette il muso avanti e sul 20-21 coach Sinibaldi preferisce chiamare il time-out. La mossa produce gli effetti sperati, visto che Montecchio torna avanti sul 22-21. Time-out chiesto dalla panchina monregalese. Sul 24-21 sono tre i set-point a disposizione delle padrone di casa. Al secondo tentativo chiude i conti Alice Tanase, per il definitivo 25-22.

TERZO SET: le pumine provano a scuotersi, portandosi subito sullo 0-4. Time-out chiesto da coach Sinibaldi. Break per la formazione veneta. Ace di Longobardi per 7-10. Le padrone di casa non mollano e ritrovano la parità sul 15-15. Sul 16-15 arriva il time-out di coach Solforati. Al rientro in campo Montecchio mette a segno altri due punti e il tecnico del Puma ferma nuovamente il gioco. Ace di Marconato. Pumine ormai con la testa negli spogliatoi. Alla fine Angelina trova il punto del definitivo 25-16.