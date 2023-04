Approvato il progetto di bilancio 2022 di Alpifidi S.c.

Il Consiglio di Amministrazione di Alpifidi S.c. in data 29 marzo ha approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2022.

L’esercizio chiuso vede un flusso di garanzie rilasciate nel corso dell’anno per 27.337.000 Euro in aumento del 15% rispetto al 2021 e nuovi finanziamenti diretti concessi per 3.730.000 Euro; gli stock complessivi di affidamenti si attestano a quasi 124 Milioni di Euro a supporto di oltre 241 Milioni di Euro di affidamenti garantiti.

L’esercizio chiude con un utile di 117.522 Euro;

Il Patrimonio Netto si attesta a 18.982.000 Euro, i Fondi Propri a 18.957.000 Euro con CET 1 Capital Ratio del 25,87% in miglioramento di 1,7 p.p. rispetto al 2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Fracasso dicendosi soddisfatto dell’anno appena trascorso evidenzia come le imprese socie apprezzino sempre di più i servizi di Alpifidi e lo dimostra il fatto che, nonostante il contesto di incertezza economica nel quale stiamo vivendo e nonostante le garanzie pubbliche siano ancora molto presenti, Alpifidi ha saputo crescere e chiudere l’esercizio con un risultato positivo dopo aver presidiato, con importati accantonamenti, le posizioni a rischio default.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato le Assemblee dei soci per l’approvazione del bilancio: si svolgeranno in prima convocazione il giorno 30 aprile e in seconda convocazione:

- per l’area territoriale Piemonte sud e Liguria a Saluzzo (CN) lunedì 22 maggio 2023 alle ore 18, presso la Sala Congressi dell’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, in Via Salita al Castello;

- per l’area territoriale Valle d’Aosta e Piemonte nord ad Aosta martedì 23 maggio alle ore 17,30, presso la Sala Cogne della Pepinière d’Entreprises, in Via Lavoratori du Col du Mont n° 24 .

L’Assemblea generale ordinaria si terrà invece il 25 maggio.