Bando contro il caro energia: dal Comune di Mondovì già assegnati più di 26mila euro a 51 nuclei familiari

Lo scorso 3 dicembre il Comune di Mondovì aveva ufficialmente presentato un bando di sostegno contro il caro energia, pensato per alleviare il recente aumento dei costi energetici e consentire così di intervenire in maniera puntuale nelle situazioni di disagio e fragilità economica. Una misura rivolta in particolare ai cittadini invalidi ovvero ai soggetti nati nel 1958 (o negli anni precedenti) in possesso di cinque specifici requisiti, dalla residenza nel Comune di Mondovì all’ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità non superiore a 13.619,58 euro.

A distanza di quattro mesi, l’Amministrazione comunale ha voluto tracciare un primo bilancio dell’iniziativa, finalizzata appunto al pagamento delle spese per le utenze (gas per uso domestico e per riscaldamento, fornitura elettrica e idrica) senza alcun trasferimento di denaro contante. Al 31 marzo 2023, allora, sono stati già assegnati 26.840,00 euro in favore di 51 nuclei familiari (di cui 18 composti da una persona singola e 33 composti da due o più presone).

In particolare, sono stati 24 i nuclei beneficiari inseriti nella prima fascia di priorità con un importo medio di 590,83 euro ciascuno e 27 quelli inseriti nella seconda fascia di priorità, a cui è stato assegnato un importo medio per nucleo pari a 468,89 euro. Percentualmente, infine, il supporto alle utenze relativo agli importi già erogati ha riguardato nel 63% dei casi le spese per il riscaldamento, nel 26% dei casi i costi per l’energia elettrica e nell’11% dei casi le spese per il gas.

Estrema soddisfazione è stata espressa dal sindaco e dall’assessora alle Politiche Sociali che hanno sottolineato come i risultati fino ad ora ottenuti dimostrino la bontà della misura, efficace nell’intercettare una fascia di popolazione piuttosto refrattaria a farsi aiutare.