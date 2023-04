Il “Denina Pellico Rivoira” alla base dell'Aeronautica Militare di Cameri

Tra le iniziative di orientamento il Denina Pellico Rivoira ha proposto una visita alla base dell'Aeronautica Militare di Cameri (NO).

Il 28 marzo 2023 la base aeronautica ha compiuto 100 anni e ha deciso di aprire al pubblico.

Mercoledì 5 aprile 48 studenti del Denina Pellico Rivoira, accompagnati dai proff. Rinaldi, Laviano e Giordano, hanno approfittato dell'occasione e si sono recati alla base militare: sono stati accolti con i saluti iniziali dal comandante Colonnello Alessandro Pavesi.

Successivamente hanno visitato l’area espositiva velivoli storici e l'hangar del reparto manutenzione dove hanno potuto osservare come si svolge la manutenzione degli aerei e degli elicotteri militari. Nell'hangar del 1° Reparto Manutenzione Velivoli i militari hanno spiegato loro il funzionamento delle basi del pilotaggio degli aerei e i ragazzi hanno potuto osservare da vicino un Tornado e un Eurofighter Typhoon in manutenzione, anche salendo nella cabina del pilota. Hanno assistito da pochi metri ad un volo di prova del nuovo Caccia F35 e, in ultimo, hanno pranzato nella mensa insieme ai militari.

Commenta Valentina Bruno della VC RIM: "È stato davvero emozionante in quanto ho potuto osservare da vicino come funziona una base aeronautica, inoltre ho scoperto di cosa si occupano i militari dell'aereonautica. Siamo stati accolti da persone davvero gentili e disponibili che hanno risposto a tutte le nostre domande a tutte le nostre domande, anche quelle che potevano risultare banali."