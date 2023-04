Prosegue con "Utama" la rassegna "Lunedì al cinema" a Saluzzo

Prosegue, con “Utama” di Alejandro Loayza Grisi (2022), lunedì 17 aprile alle ore 21 la stagione “Lunedì Cinema”, organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo da Ratatoj Aps in collaborazione con il Comune di Saluzzo. La proiezione è organizzata nell’ambito del progetto GreenChainSAW4Life. L’ingresso è gratuito.

Vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival, la pellicola racconta di Virginio e Sisa, un'anziana coppia quechua che vive da diversi anni, ogni giorno allo stesso modo sull'Altipiano boliviano devastato dalla siccità. Lui è un allevatore di lama che quotidianamente deve compiere un percorso di diversi chilometri per poter trovare qualche stentato ciuffo d'erba e un po 'd'acqua per gli animali. Un giorno arriva il nipote Clever con una proposta: i nonni potrebbero andare a vivere in città dove sia lui sia suo padre abitano. Ma Virginio si oppone e non vuole abbandonare la sua terra.

Utama è una sorprendente storia d'amore ambientata tra gli incantevoli paesaggi di questa terra lontana, che fanno da sfondo a una toccante riflessione sui temi ambientali e sul futuro delle popolazioni più remote e dimenticate.

Attraverso le immagini, i silenzi e una storia solo in apparenza intima, un grido d'allarme sul cambiamento climatico e sui popoli e le culture che arricchiscono il pianeta e che per colpa nostra sono, come i maestosi condor, a rischio di estinzione.