Nano i-Tech, Start up innovativa Insurtech di Saluzzo, ottiene il Premio America Innovazione

In occasione del 2023 Anno Europeo delle Competenze la Fondazione Italia USA ha istituito il Premio America Innovazione, un riconoscimento per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane.

È in questa prestigiosa riconoscenza che si è distinta la Nano i-Tech Start up innovativa Insurtech (Settore assicurativo digitale) con sede a Saluzzo.

il Premio America Innovazione ha lo scopo di valorizzare talenti e team imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato delle startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali.

Soddisfazione e entusiasmo sono i commenti a caldo del Ceo e Co-Founder Andreis Sebastiano che dichiara: «Grazie al nostro team ed alla presentazione del nostro progetto, che si trova in fase di test, siamo riusciti a ritagliarci uno spazio nel ristretto tavolo delle Start up innovative italiane. Adesso la fase successiva è quella di trovare investitori e Partner industriali che possano aiutarci nel migliorare il nostro servizio e di poter scalare velocemente.

Il premio riservato solo alle eccellenze italiane è un riconoscimento di prestigio internazionale, che rappresenta un attestato di competenza e una certificazione di qualità di fronte agli investitori. Oltre alla pergamena di premiazione, che verrà consegnata in una cerimonia ufficiale a Roma presso la Camera dei Deputati, gli innovatori riceveranno una borsa di studio per fruire del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy».

I vincitori del Premio America Innovazione e della relativa borsa di studio sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite il Registro Imprese e il sistema camerale, sulla base di diversi parametri indicativi dei valori di competitività e investimenti innovativi delle startup. Costituisce un fattore valutativo privilegiato l’imprenditorialità femminile e quella di giovani al di sotto dei 35 anni. Non sono possibili autocandidature. Il master della Fondazione Italia USA vanta la partecipazione di numerosi docenti di prestigio internazionale, ed opera nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite, UNAI - United Nations Academic Impact, del quale la Fondazione Italia USA fa parte.