Mauro Pescio e Mattia Insolia in biblioteca a Chiusa Pesio

La biblioteca civica “E. Alberione” di Chiusa di Pesio in collaborazione con l’amministrazione comunale e il gestore Insite Tours invita a partecipare a due incontri: martedì 18 aprile con Mauro Pescio e mercoledì 19 aprile con Mattia Insolia.

Martedì 18 aprile alle ore 21,00 Mauro Pescio, autore e attore, presenterà il suo libro edito Mondadori “Io ero il milanese”. Dopo il successo dell’omonimo podcast che racconta la vita dell'ex rapinatore detto “il milanese” nasce il libro. Un’incredibile storia vera, appassionante e intrisa di forte umanità che racconta la storia degli errori e della rinascita di Lorenzo S. In questo libro, gli autori raccontano "la vita di un uomo che ha fatto tante scelte sbagliate", soffrendo e toccando il fondo, ma che, grazie al confronto con gli altri è riuscito a rialzarsi. Una storia ricca di colpi di scena che insegna come non debba mai venire meno la speranza e, soprattutto, come si debba sempre offrire una seconda possibilità. Pagine che offrono molti spunti di riflessione, primo tra tutti quello riguardante il carcere nella nostra società, oltre alla questione della devianza che genera altra devianza.

Mercoledì 19 aprile alle ore 21,00 lo scrittore Mattia Insolia presenta il libro “Cieli in fiamme” edito da Mondadori. Un romanzo potente, in cui la generazione dei figli guarda i genitori e li scopre inadeguati, adolescenti loro stessi, una visione dura ma nient’affatto priva di pietas. Pur così giovane, Mattia Insolia ha una poetica, la determinazione di esplorare la confusione, le contraddizioni, il furore, la vitalità di due generazioni: genitori e figli. Nella sua scrittura convivono in maniera originale ed esplosiva un’essenza antica, un passo da tragedia, e una sensibilità totalmente contemporanea, vicina al miglior cinema di questi anni. Il romanzo d’esordio di Insolia, Gli affamati, è uscito con Ponte alle Grazie nel 2020 ed è stato proposto al premio Strega. Accolto con entusiasmo dagli scrittori e dalla critica, che ne hanno sottolineato la voce unica.

Gli incontri sono ad ingresso gratuito e durante le serate sarà presente la libreria “Confabula” per la vendita dei libri. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171-735514.