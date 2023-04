Peveragno: tutto pronto per la festa delle leve, che torna nel lunedì di Pasquetta

Dopo due anni di organizzazione tardo-estiva a causa delle disposizioni Covid torna alla ‘solita’ data la festa delle leve di Peveragno, in programma per il prossimo lunedì di Pasquetta. Uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità locale, che quest’anno si propone di celebrare i nati negli anni che terminano con i numeri 3 e 8.



A organizzare la prima parte della giornata – quella che vede al centro la sfilata per le vie del paese e le fotografie al termine della Messa, prima del ritrovo per il pranzo – non solo, come da tradizione, i referenti delle leve ma anche il Comune stesso. Grande protagonista per il pranzo e i festeggiamenti del pomeriggio la struttura polifunzionale nel piazzale ‘dell’ex’ “A la Sousta”: pranzo all’interno e festa in orario serale e notturno nel porticato all’esterno.



La giornata inizierà alle 9 con il ritrovo in piazza Pietro Toselli. La sfilata partirà alle 9.30, accompagnata dalle majorettes delle ‘Scarlet Stars’ e dalla banda musicale cittadina.