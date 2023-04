Anche in occasione della Pasqua Piozzo ha scelto di fare gli auguri a tutti in modo speciale.

La signora Anna Tognella con le amiche Maria Rita Giuliano, Luciana Gallizio e la nipotina Michelle, hanno vestito a tema la Big Bench all'Albarosa, decorata con uova, coniglietti e la bandiera della Pace.

In centro un altro uovo e un biglietto con i tulipani gialli per accogliere chi arriva in paese, un inno alla serenità e alla pace.