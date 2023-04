Racconigi Cycling Team: doppio podio con Elisa Roccato e Asia Rabbia nella 2^edizione di "Pasqualando"

Il week end pasquale è iniziato alla grande per il Racconigi Cycling Team, che ha conquistato due podi nella seconda edizione di “Pasqualando”, manifestazione organizzata dalla Ciclistica San Miniato - Santa Croce sull'Arno A.S.D. sulle strade toscane di San Miniato, in provincia di Pisa.

La competizione, riservata alla categoria open, si è sviluppata lungo le strade di un circuito completamente pianeggiante, lungo 2200 metri e ripetuto per 29 volte, disegnato nella zona industriale di Ponte a Egola, piccola frazione del comune di San Miniato, in provincia di Pisa.

La gara, come prevedibile, si è decisa al termine di uno sprint a ranghi compatti, che ha permesso ad Elisa Roccato e ad Asia Rabbia di cogliere rispettivamente il quinto ed il sesto posto assoluti. Elisa Roccato è così salita sul terzo gradino del podio nella speciale graduatoria riservata alle elite, mentre Asia Rabbia ha colto la medaglia di bronzo tra le junior.

“Sono davvero molto soddisfatta per la conquista di questo bellissimo podio - ha affermato una raggiante Elisa Roccato al termine della competizione - non mi reputo una velocista, anzi... ma oggi mi sentivo particolarmente bene e mi sono ‘buttata’ nella volata finale con tanta grinta e voglia di conquistare finalmente un bel risultato. Ringrazio le mie compagne di squadra per l'ottimo lavoro da ‘stopper’ che hanno sapientemente svolto durante tutta la gara.”

“Questa medaglia di bronzo mi ripaga in parte delle tante delusioni che ho patito soprattutto nell'ultimo periodo - ha dichiarato una più che soddisfatta Asia Rabbia - spero che questo risultato apra un periodo ricco di soddisfazioni per me e per tutta la squadra. Ringrazio di cuore lo staff del Racconigi Cycling Team, che mi è stato sempre molto vicino, in particolare nei momenti più difficili. Il ringraziamento, ovviamente, è esteso anche alle mie insostituibili compagne di squadra.”

ORDINE D'ARRIVO OPEN “PASQUALANDO” A PONTE A EGOLA DI SAN MINIATO (PI):

1) Del Sarto Milena (Aromitalia - Basso - Vaiano) Km 63,800 in 1h33'39" alla media di 40,876 Km/h

2) Scarselli Lara (Aromitalia - Basso - Vaiano)

3) Locatelli Camilla (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

4) Grassi Vittoria (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

5) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

6) Roccato Elisa (Racconigi Cycling Team)

7) Bertogna Gaia (UC Conscio Pedale del Sile)

8) Baima Anita (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

9) Ventisette Sabrina (Zhiraf Guerciotti Toscano)

10) Semoli Serena (Aromitalia - Basso - Vaiano)

ORDINE D'ARRIVO ELITE “PASQUALANDO” A PONTE A EGOLA DI SAN MINIATO (PI):

1) Del Sarto Milena (Aromitalia - Basso - Vaiano)

2) Scarselli Lara (Aromitalia - Basso - Vaiano)

3) Roccato Elisa (Racconigi Cycling Team)

4) Ventisette Sabrina (Zhiraf Guerciotti Toscano)

5) Semoli Serena (Aromitalia - Basso - Vaiano)

6) Rumsaite Rasa (Aromitalia - Basso - Vaiano)

7) Oneda Irene (GS Cicli Fiorin ASD)

8) Moreno Ossowsky Ainhoa (Aromitalia - Basso - Vaiano)

9) Bohdan Alina (Pro Cycling Team ASD)

10) Safroniuk Nataliia (Pro Cycling Team ASD)

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “PASQUALANDO” A PONTE A EGOLA DI SAN MINIATO (PI):

1) Locatelli Camilla (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

2) Grassi Vittoria (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

3) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

4) Bertogna Gaia (UC Conscio Pedale del Sile)

5) Baima Anita (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

6) Sklyarova Yelizaveta (Zhiraf Guerciotti Toscano)

7) Del Fiol Valentina (UC Conscio Pedale del Sile)

8) Dalbosco Lara (Team Gauss)

9) Tottolo Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

10) Ratti Carola (Team Gauss)