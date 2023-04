A Boves si rinnova l’annuale appuntamento con la Festa delle Leve [FOTOGALLERY E VIDEO]

Un tradizione che si rinnova, quella che, nella mattinata di oggi, Lunedì dell’Angelo, ha portato moltissimi bovesani a prendere parte alla Festa delle Leve.



Un appuntamento dedicato quest’anno alle annate che si concludono col 3 e l’8, chiamate a celebrare il raggiungimento di lustri e decenni, traguardi da condividere con gli amici di una vita e insieme a compaesani giovani e anziani, tutti uniti nel dare continuità a un ritrovo che è parte integrante della cultura locale , come riprova la significativa presenza da parte di chi si è trasferito da tempo altrove, ma non perde l’occasione per tornare a Boves a festeggiare e ritrovare gli amici di un tempo.





Un popolo festante che questa mattina è tornato a darsi appuntamento col ritrovo in piazza Caduti e che ha poi preso parte al corteo che dalle 10 ha percorso le strade cittadine, accompagnato dalla Banda Musicale "La Rumorosa".

GUARDA IL VIDEO

Alle 11 la messa nella chiesa di San Bartolomeo, prima dell’immancabile foto ricordo in piazza dell’Olmo e del pranzo organizzato in diversi ristoranti della zona.



Nelle immagini e nel video, alcuni momentk del ritrovo e della marcia.