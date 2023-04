A Mondovì si sveleranno i vincitori della 20ª edizione del premio ‘Piero Dardanello'

Non si poteva avere un’apertura migliore, per prestigio e solennità, per le celebrazioni della 20ª edizione del premio ‘Piero Dardanello’.

Lunedì 3 aprile a Roma, presso il Salone d’onore del CONI, si è svolto un convegno che ha celebrato il percorso professionale del grande giornalista monregalese, in un luogo centrale per il mondo dello sport tricolore; un’ulteriore consacrazione per un uomo che ha dedicato la propria vita al racconto degli atleti e delle loro imprese. Nel corso della mattinata, è stata annunciata la data della cerimonia di consegna dei riconoscimenti intitolati alla memoria dell’ex direttore di ‘Tuttosport’: il premio ‘Dardanello’ è, ad oggi, tra le targhe più longeve e prestigiose nel panorama del giornalismo sportivo italiano. Nel decennio trascorso, infatti, la giuria si è dimostrata un osservatorio d’eccezione sulla ‘cucina delle redazioni’ (parafrasando le parole pronunciate a Roma dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani), individuando di volta in volta talenti che poi hanno saputo farsi strada e raggiungere brillanti traguardi professionali.

I designati 2023 delle tre sezioni (nazionale, regionale e ‘alla carriera’) saranno svelati nel corso della cerimonia che si terrà a Mondovì, presso il Salone delle feste del Circolo Sociale di Lettura, alle ore 18.30 di lunedì 17 aprile 2023. La serata si aprirà alle ore 18, con un aperitivo di benvenuto nella sala ‘Fracchia’, di recente magnificamente restaurata. Come di consueto, non mancheranno grandi ospiti e saranno presenti i membri della giuria di questa edizione: l’organo è presieduto da Guido Vaciago, direttore di ‘Tuttosport’, coadiuvato dal vicepresidente Pier Bergonzi e dal coordinatore Michele Pianetta; a farne parte i giurati Roberto Beccantini (presidente onorario), Federico Calcagno, Sandro Dardanello, Paolo De Paola, Federico Ferri, Xavier Jacobelli, Matteo Marani, Fabio Monti, Vittorio Oreggia, Giancarlo Padovan, Gianni Scarpace, Lorenzo Tanaceto e Marco Volpe.

Contestualmente, sarà annunciato il nome del campione insignito del 18º premio ‘Piero Gasco’, trofeo assegnato ad un atleta che abbia saputo distinguersi nelle gesta agonistiche e al contempo nella quotidianità, per le doti di correttezza, sportività e generosità.

Caratteristiche in linea con l’operato di Gasco, che fu tra i primi a promuovere nel nostro territorio i più alti valori dello sport come strumento di moralità e di inclusione sociale. L’iniziativa è sostenuta dalla famiglia del medico e dirigente sportivo monregalese (storico presidente della squadra di calcio della ‘Carassonese’), oltre che dal Rotary Club di Mondovì.

Le sorprese non finiscono qui: lunedì 17 aprile, infatti, sarà una giornata estremamente significativa, a cominciare dalla mattinata. Presso il Palasport ‘Vincenzo Tomatis’ di Villanova Mondovì, infatti, si disputeranno le gare di pallavolo della prima fase del torneo ‘Alberto Ravano’ - coppa ‘Paolo Mantovani’, la competizione scolastica più grande d’Europa. Come è tradizione consolidata, sarà organizzato anche un appuntamento del ‘Dardanello Incontra’, che vedrà come protagonista un grande nome dello sport: si tratta di Federico Raviola, campione monregalese di balòn, reduce dalla recente vittoria alla Supercoppa con la maglia dell’Imperiese.

Un incontro ancora più significativo, dal momento che la disciplina sportiva protagonista dell’edizione di quest’anno del ‘Dardanello Giovani’ (il concorso sponsorizzato dalla Banca Alpi Marittime e dedicato a studenti e giornalisti in erba ‘under 30’) è proprio la pallapugno, profondamente radicata nella cultura e nella tradizione della provincia di Cuneo. Nel corso della mattinata, gli studenti potranno assistere all’intervista, formulata dai loro compagni partecipanti al progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’.

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Villanova Mondovì, il Villanova Volley, l’associazione ‘Piero Dardanello’ e lo staff del torneo Ravano, a cominciare dalla presidente Ludovica Mantovani, già ospite in passato a Villanova Mondovì.

«E’ uno sforzo logistico non indifferente per noi - commenta Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Dardanello’ - ma siamo orgogliosi di poter offrire al territorio una giornata così densa di contenuti. Intendiamo, infatti, valorizzare il presente e coltivare il futuro: la mattinata sarà dedicata alla passione per la scrittura e per lo sport dei più giovani, la sera si festeggerà l’eccellenza del giornalismo e il valore della solidarietà. È un modo per unire i diversi fronti dell’attività associativa. Da un lato le classi, per formare lettori consapevoli prima ancora che penne vocate al mestiere, dall’altro le redazioni, per dare il giusto merito ai migliori giovani professionisti in circolazione. Il minimo comune denominatore è la passione per la cronaca sportiva, nel solco della lezione di un gigante come Piero Dardanello».