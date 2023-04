Il Progetto Scaldacuore si mobilita a favore della piccola Mirabel: “Abbiamo bisogno anche di te”

“Ciao, siamo le 'zie' di Progetto Scaldacuore, abbiamo bisogno di aiutare mamma Giulia e la sua Mirabel, una piccola guerriera che sta combattendo al reparto oncologia del 'Regina Margherita' contro un brutto male”.



Dronero e una vicenda difficile da raccontare, quella di una bambina bellissima, Mirabel, di appena 5 anni, che si sta battendo contro un raro tumore.



“Vogliamo farle fare un viaggio a Leolandia – dicono dall'associazione –, insieme ai due fratellini e al papà... ogni momento deve essere vissuto al massimo, deve essere intenso e mamma Giulia ha rinunciato a tutto, anche al lavoro, per non perdere un attimo e stare sempre vicino alla sua Mirabel, per regalarle forza, amore e anche un po' di svago. Noi siamo un gruppo di donne, di mamme, di persone che cercano di 'scaldare' il prossimo che ha bisogno, e per farlo abbiamo bisogno anche di te".



È iniziato tutto un anno fa, quando i genitori di Mirabel si accorsero che un occhio della loro figlia da un giorno all'altro era diventato strabico. “Avevamo fatto accertamenti oculistici e ortottici - racconta la mamma -, ci avevano spiegato che gli occhi erano sani e che però sarebbe stato opportuno fare una risonanza magnetica. Per un periodo abbiamo pensato in positivo, che avrebbe magari indossato gli occhiali, ma col passare dei giorni dentro di me iniziava a crescere la paura... . Un po' come un sesto senso.



Il 6 aprile dello scorso anno la risonanza, portando quei due giochini da fare passare la giornata in ospedale a Cuneo. Poi la notizia. Ricordo che dentro la mia testa risuonava solo la parola tumore, pronunciata dai tecnici e dalle dottoresse. Loro continuavano a parlare, a spiegare… io mi chiedevo cosa avremmo dovuto affrontare, mi chiedevo il perché di questa situazione terribile.



Da lì, di nascosto momenti di pianto disperato e parvenza di normalità davanti a Mirabel, spiegandole anche però che avremmo dovuto fare un giretto con l’ambulanza per andare in un altro ospedale. Quel provare a rendere il tutto divertente”.



Poi le visite al Regina Margherita di Torino, l’ospedale dove Mirabel è tuttora seguita, dapprima in neuropsichiatria infantile e, dopo ulteriori accertamenti, in oncologia: “Siamo state catapultate in quella che è la nostra vita da quasi un anno, una vita di isolamento sociale, di mancanze, di insonnia, di pianti di speranza e di paure”.



“Il nostro cuore si è fermato”, dice ancora questa madre. Negli occhi la fatica e il dolore, ma anche un coraggio che è l’unica soluzione possibile. “Ci siamo affidati a una cura sperimentale, con la speranza di aiutare Mirabel e altri bambini che in futuro debbano fare i conti con una malattia così rara. Facciamo parte di uno studio randomizzato per la radioterapia, che sembrerebbe il solo metodo efficace per combattere questo mostro. Ma non si sa ancora quale sia la modalità migliore di irradiazione, tutto di un colpo o spezzettato”.



Il computer ha scelto per Mirabel il metodo spezzato e, in concomitanza, viene fatta la chemioterapia e utilizzato nella cura un farmaco sperimentale.

"Stiamo vivendo le nostre giornate con ovvia apprensione – dice ancora Giulia –, ma continuiamo a goderci ogni attimo e, soprattutto, a sfruttare ogni occasione per fare gioire la nostra bimba e donarle più spensieratezza possibile.”



Giovedì 6 aprile, a distanza di un anno esatto e come aveva promesso, ha fatto visita a Mirabel e alla sua famiglia il consigliere regionale Franco Graglia: “Ho voluto mantenere la parola data al Regina Margherita – raccontava nei giorni scorsi –, cosi mi sono recato nella loro casa di Dronero con Antonello Cravero e due mie collaboratrici. È stato un Giovedì Santo che non dimenticherò mai, grazie a questi tre angeli, Mirabel e i suoi due fratellini, e alla loro mamma guerriera di soli 25 anni. Quanta forza interiore, quanta determinazione, quanto amore, amore, amore!”.



Nessuno si può sostituire a Mirabel, a questi due genitori e ai suoi fratelli. I gesti concreti di aiuto, però, rendono non soltanto umani, ma davvero vicini gli uni agli altri. Così il voler far nascere un sorriso diviene il più bello degli “stare accanto”, la consapevolezza dell’immenso valore che esso racchiude. Qui la raccolta fondi organizzata dal Progetto Scaldacuore e alla quale è possibile contribuire.