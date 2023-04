Alba, modifiche alla viabilità per lavori e in vista di Vinum

La Polizia locale di Alba ha disposto la chiusura temporanea di via Cadorna e via vista di alcuni lavori e in attesa della manifestazione "Vinum".

Ecco tutte le modifiche:

Via Cadorna

Per occupazione suolo pubblico martedì 11 aprile, dalle ore 7 alle 12, è chiusa al transito veicolare via Cadorna, in corrispondenza del civico n. 45 ed è istituito il doppio senso di circolazione nel tratto interessato alla chiusura per residenti e aventi diritto.

via Pola

Per il posizionamento di un’autogrù giovedì 13 aprile, dalle ore 7 alle 14, è istituito il divieto di transito veicolare in via Santa Barbara, nella traversa confluente in via Pola. È previsto il doppio senso di marcia in via Pola per residenti e aventi diritto.

Modifiche temporanee alla viabilità per Vinum

Per la “45ª Fiera Nazionale Vinum” nei giorni 22/23/24/25 aprile – 29/30 aprile e 1° maggio 2023, dalle ore 9.30 alle ore 20.30, è istituito il divieto di transito e sosta veicolare in piazza Miroglio/Rossetti.

Il traffico è deviato da via Acqui verso via C. Balbo e da via Giraudi verso via Sen. Como.

Sono istituiti inoltre: il divieto di sosta veicolare in piazza Miroglio/Rossetti il 12 aprile e 3 maggio per l’allestimento e lo smontaggio delle strutture, dalle ore 7 alle ore 18; l’inversione del senso di marcia della salita Marconi; la chiusura al traffico di via Acqui da piazza M. Grassi i sabati 22 e 29 aprile 2023, dalle ore 9.30 alle ore 14.

È previsto il doppio senso di marcia per i residenti e aventi diritti in via Acqui nei giorni interessati alla chiusura.

È sospeso il funzionamento del varco pedonale di piazza Rossetti nei giorni di chiusura della piazza medesima.