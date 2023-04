Bra, una Pasqua di preghiera e devozione con la processione dei Battuti Bianchi [FOTO]

Cuore, fede, partecipazione: sono stati questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la solennità di Pasqua a Bra. Culmine di domenica 9 aprile è stata la tradizionale processione dei Battuti Bianchi, che ha unito il sacro e il profano con il corteo in sfilata tra bancarelle e giostre per un appuntamento sempre molto sentito dalla popolazione.

La processione, chiusa da Francesco Germanetti (Rettore), Edoardo Ravinale (Vicerettore) e Valerio Fissore (Vicerettore), ha abbracciato il centro cittadino, snodandosi tra piazza Caduti per la Libertà, via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II, via Pollenzo, piazza XX Settembre e corso Garibaldi, con gli agenti del Corpo di Polizia Municipale a vigilare lungo l’intero perimetro con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.