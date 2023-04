Busca dà l’addio all’imprenditore delle ceramiche Ezio Berardo. Aveva 72 anni

Dopo una breve malattia si è spento nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, all’ospedale Santa Croce di Cuneo, il 72enne Ezio Berardo, storico titolare dalla Berardo Ceramiche di Busca, conosciuta azienda specializzata nella commercializzazione e vendita di ceramiche e componenti per l’arredo bagno.



Imprenditore molto conosciuto e stimato anche al di fuori dei confini provinciali, Ezio Berardo era subentrato in azienda al padre Natale, che nel 1946 aveva fondato un’attività allora dedicata alla produzione di piastrelle in cemento e polvere di marmo. Una realtà che nel corso degli anni e sotto la guida di Ezio Berardo è di molto cresciuta, affacciandosi presto a diversi importanti mercati esteri e quindi dedicandosi alla in primis alla distribuzione.



Dal 2012 l’azienda opera col marchio Casaoikos. Alla storica sede di Busca ha intanto affiancato lo showroom di Borgo San Dalmazzo e punti vendita a Torino, None e Nizza.



Per diversi decenni al timone dell'azienda insieme alla moglie Nives, alla sorella e al cognato, in anni recenti Berardo aveva passato il testimone al figlio Luca, che oggi ne è amministratore delegato.



Con la moglie e il figlio, quest’ultimo con Benedetta, Ezio Berardo lascia il nipotino Francesco, sorelle, cognati e nipoti. I funerali si terranno nella mattinata di mercoledì, 12 aprile, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Busca, con partenza dall’ospedale Santa Croce.