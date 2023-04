Cosa fare a Pasquetta? Proposte e idee per chi la trascorre nella Granda

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Paesi in festa a Pasquetta

Appuntamento di Pasquetta a Monforte d'Alba con la Merendina nella saracca. Nel centro storico del paese ci sarà un pranzo con musica dal vivo. Il menu completo prevede antipasto, primo, grigliata mista, patatine, dolce e quattro bicchieri di vino. Partenza da Piazza Umberto I dalle 12. Info: www.facebook.com/prolocomonforte

Sempre nella Langa, oggi è in programma il Picnic in vigna a Serralunga d'Alba con una camminata sul sentiero tra le vigne. Il pranzo all'aria aperta comprende un antipasto, un primo, un secondo, dolce e acqua. Il costo è di € 15. I cestini verranno distribuiti dalle 10.30 alle 12.30. Il percorso è adatto a tutte le età, si pranzerà su un prato con giochi e attrazioni per i bambini. Prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/prolocoserralunga

Castiglione Tinella, “paese delle vigne scritte” della Langa del Moscato, invita tutti a trascorrere la Pasquetta tra cibo, gioco e divertimento con il “Food Art Festival”: dalle ore 10 del mattino e fino alle 22 sarà possibile intrattenersi e divertirsi anche con gli antichi giochi in legno, gustare buon cibo al punto gastronomico, la birra e soprattutto gli ottimi vini dei produttori della Bottega del vino Moscato. Durante la giornata saranno anche organizzate visite guidate per ammirare la mostra fotografica permanente dedicata al personaggio della Contessa di Castiglione.

Info: www.comunecastiglionetinella.it/pasquetta-a-castiglione-tinella-con-il-food-art-festival

A Bra la Fiera di Pasquetta, in programma per oggi, trasformerà piazza Giolitti con diversi eventi, a cominciare dalla tradizionale Fiera zootecnica arrivata alla 147° edizione.

Fin dalle prime ore del mattino, sotto la copertura in cemento, verranno esposti i migliori bovini di razza piemontese, in competizione per aggiudicarsi la palma dell’esemplare top. La parte centrale della piazza sarà invece dominata dal grande Mercato dei produttori con in vendita il meglio della produzione enogastronomica locale. A colorare la giornata anche vivaisti, stand di piccoli animali e attrezzi da giardino e l’esposizione dei trattori d’epoca. Si potrà gustare la tradizionale grigliata mista con salsiccia di Bra curata dalla mensa comunale a 15 euro, con prenotazione obbligatoria. Si potrà anche pranzare con lo street food dagli “Artigiani del gusto”. Alle 16 si esibiranno i Tre Lilu che, sotto la copertura in ferro, presenteranno il loro ultimo spettacolo “Mutandem”. Ingresso gratuito. Fino a domenica 16 aprile, piazza Spreitenbach e piazza XX Settembre saranno animate dalle giostre. Info: www.turismoinbra.it

In Langa e Roero numerose aziende vinicole aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in cantina per Pasqua”. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, aprono le porte ad appassionati e curiosi. L’enoturista potrà contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Puoi scoprire le cantine aderenti per Pasquetta su: www.langhe.net

A Mondovì ritorna oggi, 10 aprile, il tradizionale appuntamento di Pasquetta in Piazza Maggiore, un’occasione di festa tra buon cibo e musica live per tutto il pomeriggio. Il menu della merendina, a partire dalle ore 12 sino alle 17, proporrà salamino, formaggio, frittata, salsiccia e carne alla piastra, patatine fritte, dolcino, acqua e vino. Sono in calendario numerosi eventi collaterali a partire dalle ore 14 sino alle ore 17. Il ricco programma prevede musica con “Cappella dei 111” di Riccardo Marcenati e Attilio Ferrua e l’apertura straordinaria dei Monumenti della Città: Museo civico della Stampa, Museo della Ceramica, la Torre del Belvedere e Infinitum Chiesa della Missione. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

Oggi, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino di Saluzzo è in programma il “MercAntico di Pasquetta” dell’Antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno presenti lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Saranno aperti i musei cittadini. Info: https://fondazionebertoni.it

Oggi è in programma la Pasquetta a Pamparato con la distribuzione di polenta saracena accompagnata dal sugo di porri o di polenta gialla con il ragù. Sono inoltre previsti eventi collaterali, tra cui un mercatino di prodotti locali e le sfrenate danze folk occitane guidate dal “Folk En Rouge Quartet”. Con la polenta non mancheranno naturalmente il tipico formaggio di montagna e le celebri paste di meliga. Lungo la giornata, intrattenimento e divertimento anche per i più piccoli grazie all’animazione dei “Nulla di serio” e le dimostrazioni del gruppo AIB con attività dedicate ai bambini. Sarà possibile effettuare escursioni guidate del territorio a bordo delle e-bike o riscoprire le bellezze architettoniche e culturali del Paese come la parrocchiale di San Biagio, la cappella di San Bernardo e il Museo degli usi e costumi della gente di montagna a Serra. Nel borgo di Valcasotto nel primo pomeriggio sarà possibile visitare le antiche stagionature di Beppino Occelli. Info: www.facebook.com/prolocoserra.pamparato

In occasione della Pasquetta a San Giacomo di Roburent è in programma Pasquetta in Volo, dove sarà possibile vivere un’esperienza unica grazie al volo vincolato in mongolfiera, a partire dalle ore 10, presso il campo-scuola “Giardina”: i voli sono da prenotare. La mongolfiera si alzerà in volo solo e quando potranno essere garantite le condizioni di sicurezza. Durante l’intera giornata, lungo la via principale del paese, sarà inoltre presente il mercatino di artigiani, artisti e scultori. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoRoburent

L’associazione G.a.i.a., “Guide Arte Identità Ambiente” organizza per lunedì 10 aprile dalle 14 alle 18.30 “Pasquetta tra i frutteti e le opere d’arte” con visite guidate alla Cappella Campestre di San Ponzio a Castellar e all’Abbazia dei Santi Pietro e Colombano a Pagno. Al termine delle visite sarà offerto un “pensiero goloso” a tutti i partecipanti.

Info e modalità di iscrizione: www.guidegaiasaluzzo.it

Pasquetta con i bambini

Oggi, lunedì 10 aprile, a Villar San Costanzo è in programma una passeggiata di 4 km in compagnia degli asinelli. L'attività è adatta ai bambini a partire dai 4 anni in su. Ritrovo alle 10.30 in via Monte Nebin 32. Pranzo al sacco. Info: www.vallemaira.org/eventi/trekking-di-pasquetta-con-gli-asini

Torna al Parco Fluviale Gesso Stura il tradizionale Trekking di Pasquetta, la passeggiata animata che da anni accompagna i cuneesi. L’appuntamento è oggi, con ritrovo alle 10 presso l’Infopoint del Parco a Cuneo per una piacevole passeggiata per famiglie, in compagnia delle guide del Parco fluviale e personale sanitario che proporrà riflessioni su stili di vita per la salute della famiglia. Lungo il percorso tappe con animazione per bambini. Al termine della mattinata possibilità di pic-nic libero e, per chi lo desidera, nel pomeriggio apertura straordinaria dello Spazio multisensoriale f’Orma per sperimentare l’emozionante camminata a piedi nudi. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria. Info: www.parcofluvialegessostura.it e www.facebook.com/parcofluvialegessostura



Nella magnifica cornice del castello dei Conti Roero a Monticello d’Alba, si potrà trascorrere la giornata di oggi, giorno di Pasquetta, alla scoperta del Castello e dei segreti del parco con il Parco Roero Family Tour, il tour per bambini dedicato alle famiglie che permetterà di visitare l’elegante parco all’inglese che circonda il Castello. A tutti i partecipanti verrà consegnata una particolare mappa, un kit di gioco per aiutare la guida a ritrovare particolari architettonici e botanici nascosti. Ci sarà una dolce sorpresa a tutti i bambini per celebrare la Pasquetta. Per tutto il giorno ci sarà la possibilità di effettuare il percorso di visita tradizionale al maniero, dalla durata di 45 minuti, accompagnati dalla guida del castello. Informazioni e prenotazioni su www.turismoinlanga.it

È stata riaperta la Riserva dei Ciciu a Villar San Costanzo e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19, con la possibilità di acquistare online i biglietti. A Pasquetta è in programma “La Falconeria”, evento didattico per bambini e ragazzi con i falconieri. È un’iniziativa adatta per bambini e ragazzi ideata per vivere un emozionante momento in compagnia di un falco, un gufo reale e una civetta e tanti altri rapaci, attraverso la realizzazione di piccoli laboratori didattici. La finalità è di avvicinare i ragazzi in modo alternativo e originale al mondo dei rapaci, gli affascinanti padroni dell’aria.

Info e prenotazioni: https://bit.ly/3KqlYbV

Oggi, giorno di Pasquetta, è aperto il Centro faunistico “Uomini e lupi” di Entracque.

Il Centro si compone di due sezioni complementari. Il Centro visita, in Entracque paese, propone un percorso di scoperta, dedicato al mito del lupo. All'interno dell'Area faunistica in località Casermette, un percorso multimediale introduce in modo appassionante alla biologia del lupo. Un ampio recinto ospita alcuni animali non più in grado di vivere in natura, che è possibile osservare dalle torrette d'avvistamento. Info: www.centrouominielupi.it

Castelli aperti, beni culturali e mostre

Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, sarà aperto durante le festività pasquali. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza.

Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa. Oltre alla visita immersiva si potrà assistere, al calar del sole, allo spettacolo notturno “Andrea Pozzo Racconta”: una combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti ad alto impatto scenico. Info: www.infinitumondovi.it/infinitum-prenota-la-tua-visita e pagina Facebook.

Con la stagione primaverile molti castelli hanno riaperto alle visite anche a Pasqua e Pasquetta.

Grazie a “Castle in a Click”, sul sito di Castelli Aperti è attivo un servizio di biglietteria on line che permette al visitatore di prenotare l’ingresso dei beni del circuito. Numerose saranno le aperture previste per Pasquetta. Per conoscerle vai sul sito: www.castelliaperti.it

Il Castello di Govone sarà visitabile, oltre ai consueti orari, anche nelle date di apertura straordinaria: lunedì 10 Pasquetta, lunedì 24, martedì 25 aprile e lunedì 1° maggio. Info: www.castellorealedigovone.it e www.facebook.com/castellorealedigovone

La reggia di Casotto tornerà ad accogliere i visitatori, affidandosi a «Kalatà».

La visita guidata, che dura un’ora e mezza consentirà ai piccoli gruppi di esplorare gli esterni, gli appartamenti reali nell’ala nord completi di arredi, la cappella reale e la torre campanaria. La reggia rimarrà aperta fino a domenica 15 ottobre, con visite guidate alle 10- 11,30- 14- 15,30 e 17. Aperto oggi, domenica 9, e lunedì 10. Info e prenotazioni: https://kalata.it/esperienza/castello-di-casotto

Possibilità anche di effettuare la salita sulla cupola del Santuario di Vicoforte.

Verifica disponibilità su: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica

Al Castello della Manta oggi è in programma “Pasquetta al Castello” con Picnic in giardino, laboratori manuali per bambini, divertenti animazioni: tutti gli ingredienti per vivere una Pasquetta all’insegna del divertimento, della cultura e del relax nella natura. Vendita di cestini picnic su prenotazione. Da non perdere la vista guidata all’interno del Castello per scoprire la storia, i personaggi che lo hanno abitato e la splendida sala baronale affrescata con i prodi e le eroine e la fontana della giovinezza. Il percorso di visita comprende anche la cantina, la grande cucina, il salone delle Grottesche. Il parco e la chiesa con affreschi della Passione di Cristo completano la visita. Info: https://fondoambiente.it/eventi/pasquetta-al-castello-manta

Aperto oggi anche il Filatoio di Caraglio per le visite guidate al museo alle ore: 10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30 e 18.00. Prenotazione obbligatoria solo per gruppi. Per tutti gli altri basta presentarsi in biglietteria almeno 5 minuti prima della visita, che dura circa 1 ora e 15 minuti e permette di scoprire la ricostruzione fedele delle principali attrezzature impiegate all’epoca per produrre il filo di seta, dal fornelletto per la trattura dei bozzoli (lo svolgimento della bava), passando per incannatoio e binatoia, attrezzature impiegate per l’avvolgimento del filato su aspi o bobine, per arrivare alla vera attrazione del percorso: gli imponenti torcitoi idraulici da seta su modello bolognese. La biglietteria chiude dalle 12.30 alle 14.30 per la pausa pranzo.

Info: www.facebook.com/filatoiocaraglio

Torna l’appuntamento di Alba Sotterranea, proposta da Ambiente e Cultura. È un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il museo civico F. Eusebio. Il ritrovo è in piazza Duomo (gli orari e le informazioni sono consultabili sul sito. L’iscrizione dà diritto alla visita gratuita del Museo Eusebio (posto alla fine del tour) e alla riduzione per la salita sul campanile della chiesa di San Giuseppe.

Scopri gli altri appuntamenti per questo fine settimana su: http://ambientecultura.it

Presso Casa Ravera, a Bene Vagienna, è stata inaugurata la mostra fotografica “Sguardi dal mondo” della fotografa Grazia Bertano. La mostra, che raccoglie immagini digitali scattate in Asia e Africa a partire dal 2010, resterà aperta fino al 25 giugno e sarà visitabile nei seguenti orari: il sabato dalle 15 alle 18; i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Altre mostre da visitare sono “Frammenti e orizzonti di memoria”, “Il mondo dei bambini: realtà, spiritualità e fantasia nella ceramica italiana del Novecento” e “Espressioni d’arte”. Info: https://amicidibene.it

I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero, fino ad oggi, 10 aprile. Info: www.fondazionecrc.it e www.facebook.com/FondazioneCRC

Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino al 3 giugno la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Cuneo si può visitare la Torre Civica, il monumento simbolo della città che, dall’alto dei suoi 52 metri di altezza, permette di godere di un meraviglioso panorama. Accompagnati da una guida turistica, si può raggiungere il balcone circondato dalle colonne bianche dal quale si può godere di un panorama mozzafiato. In occasione delle festività pasquali sarà aperta anche oggi, lunedì 10 aprile, dalle 10 alle 13. Info: www.insitetours.eu/torre-civica-di-cuneo

La mostra ideata dall'Associazione Rigenerazione di Cuneo in collaborazione con il Comune "Selme - si espandono le mie emozioni", in corso presso il Palazzo Sarriod de la Tour a Costigliole Saluzzo sarà aperta per il ponte pasquale. Sarà quindi visitabile oggi, lunedì 10, dalle ore 15,30 alle18,30. Un progetto che vuole far riflettere sul gesto minimo e primordiale della creatività che si apre all'energia quotidiana, rispondendo al famoso quesito del filosofo Ernst Bloch “Perché ci si alza la mattina?”, rivolta nel 1964 a Theodor W. Adorno. Un anelito disperanza perché il domani sia migliore dell’oggi, perché ciò che non è stato ancora realizzato (l’utopia) possa inverarsi in azioni che si possono realizzare ritrovandoci o scoprendoci all’improvviso dotati di una sorprendente tensione verso il futuro, in cui può accadere il manifestarsi della nostra potenzialità vitale e creatrice.

A Villar San Costanzo oggi, 10 aprile, si può visitare dalle 14.30 alle 17.30, il complesso Monumentale di San Costanzo al Monte, bene storico di grande valenza artistica ed architettonica e luogo ricco di spiritualità che affonda le sue radici nei primi secoli del Cristianesimo. Info: www.provillar.it/san-costanzo-al-monte

Sempre a Villar San Costanzo, oggi si può anche visitare anche l’ex Abbazia Benedettina che era il cuore pulsante dei monaci benedettini e dell'economia del territorio villarese. La parrocchia si trova alle porte del paese ed è importante per la preziosa cripta, la cappella di San Giorgio magnificamente affrescata dal pittore Pietro da Saluzzo nel 1469, la teca che contiene la lastra marmorea intrisa del sangue di San Costanzo. Edificio romanico, con campanile gotico e facciata barocca, racchiude al solo sguardo secoli di storia. Info: www.provillar.it/ex-abbazia-benedettina