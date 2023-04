La chiesa barocca dell’Annunziata di Guarene riapre al pubblico da sabato 15 aprile grazie al Comune di Guarene, alla Diocesi di Alba, all’associazione Colline e Culture e ai volontari dell’associazione Volontari per l’arte.

L’ingresso libero permette di visitare gli interni dell’edificio religioso considerato il gioiello barocco del Roero. Ampio spazio viene dedicato alla presentazione dell'allestimento permamente, un racconto filmico e testuale che accoglie i visitatori dell'Annunziata: la narrazione del territorio, intrecciando i racconti degli attori di ieri e di oggi che hanno contribuito a rendere la chiesa un bene prezioso per il territorio, un luogo di riferimento per la comunità, insieme a coloro che continuano a proteggerla e la vogliono rendere un “giacimento culturale attivo” per il futuro.

La chiesa è aperta e presieduta il sabato dalle ore 15 alle ore 18; la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Le aperture della chiesa sono confermate anche il 25 aprile ed il primo maggio con orario domenicale (10-12 e 15-18).

Qui è Inoltre possibile acquistare la prima pubblicazione dedicata alla Chiesa, ovvero la Guida della Santissima Annunziata (Sagep editore).

Per informazioni: e-mail: associazionecollineculture@gmail.com Tel. 3491573506