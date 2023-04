Il dramma di Manuel Bernardi, l’operaio di Centallo vittima dell’incidente di Magliano Alpi

"Una persona stimata e ben voluta da tutti, così come la sua famiglia". E’ sinceramente addolorato, il sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa nel ricordare il 51enne Manuel Bernardi, vittima dell’incidente verificatosi questa mattina, lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, lungo la Statale 28 a Magliano Alpi , dove intorno alle 10 la Ducati guidata dall'operaio è andata a scontrarsi frontalmente con una Volkswagen Touran condotta da un uomo di nazionalità marocchina, trasportato in ospedale in condizioni non preoccupanti.



Un urto violentissimo, che non ha purtroppo lasciato scampo al motociclista di Roata Chiusani. Sul posto, all’incrocio per Sant’Albano Stura, i sanitari hanno fatto arrivare anche l’elicottero del Servizio Regionale 118, ma le manovre tentate per rianimarlo non hanno purtroppo dato esito. Troppi gravi, evidentemente, i traumi riportati.



La salma dell’uomo è stata quindi composta presso la camera mortuaria del cimitero di Mondovì, mentre alle forze dell’ordine – sul posto i militari del Comando Carabinieri di Fossano, giunti ad affiancare 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco giunti da Mondovì – toccherà stabilire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità dello stesso.



"Era un ragazzo molto serio e impegnato sul lavoro, un bell’esempio da seguire – ha detto ancora il sindaco pensando allo sfortunato concittadino, che da pochi giorni, lo scorso 1° aprile, aveva festeggiato i 51 anni –. Aveva recentemente cambiato impiego dopo aver lavorato per moltissimi anni alla ditta Olivero, che realizza prefabbricati in ferro qui in paese".



Manuel Bernardi lascia una moglie e una figlia ancora piccola. "Ci stringiamo al loro dolore – conclude il primo cittadino –, come Amministrazione comunale e a nome di tutta la comunità centallese, in questo terribile momento".