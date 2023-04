Incendi di sterpaglie nella notte a Carrù e nell’abitato di Farigliano

Due gli interventi che nella notte hanno a lungo impegnato squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mondovì e dal distaccamento volontari di Dogliani, chiamati a spegnere altrettanti incendi.

La prima chiamata è arrivata da Carrù poco prima dell’una di questa notte, 10 aprile, quando un primo rogo ha interessato alcune sterpaglie in una zona boschiva sulla collina di San Giovanni. Giunti sul posto con quattro mezzi, i vigili del fuoco hanno lavorato sino alle 2.30 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.



Alle ore 3.30 una nuova chiamata, per un incendio che questa volta si è sviluppato nell’abitato di Farigliano, presso piazza Vittorio Emanuele II.

In questo caso le stesse squadre hanno operato sino alle 5.45 del mattino.