Intossicato dal monossido di carbonio in un'abitazione di Demonte

Potrebbe essere il cattivo funzionamento di una stufetta o di uno scarico la causa dell’intossicazione di cui è stato vittima un cittadino ghanese classe 1996, che nelle prime ore di questa mattina, lunedì 10 aprile, è stato soccorso coi sintomi tipici dell’avvelenamento da monossido di carbonio dopo aver trascorso la notte in un’abitazione di Demonte.



Preso in cura dai sanitari dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, l’uomo non sarebbe comunque grave. Illesi i due connazionali che avevano trascorso la notte nella stessa unità immobiliare, un alloggio al primo piano di un vecchio edificio nel centro storico del paese.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco partiti dal Comando di Cuneo, chiamati ad accertare quanto effettivamente accaduto all’interno dell’appartamento, insieme ai Carabinieri di Borgo San Dalmazzo.