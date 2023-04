Motociclista di Centallo muore nello scontro frontale con un’auto lungo la Statale 28

Aggiornamento delle 11.02

Non ce l’ha purtroppo fatta il motociclista coinvolto nell’incidente stradale verificatosi intorno alle 10 di questa mattina, lunedì 10 aprile, lungo il tratto della Statale 28 che attraversa il territorio di Magliano Alpi, in prossimità dell’incrocio per Sant’Albano Stura.



La vittima è un uomo residente a Centallo, Manuel Bernardi. Nato a Torino, lo scorso 1° aprile aveva compiuto 52 anni. Procedeva da solo a bordo di una Ducati, in direzione Mondovì, quando, per ragioni in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è andato a scontrarsi frontalmente con una Volkswagen Touran sulla quale viaggiava un uomo di nazionalità marocchina, risultato poi ferito in modo lieve.



Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli e, dalle prime informazioni in nostro possesso, si esclude che la motocicletta fosse in fase di sorpasso.



I soccorsi sono stati prestati dai sanitari del servizio regionale 118, che hanno fatto intervenire sul posto l'elisoccorso, purtroppo senza esito. Nonostante i tentativi di rianimarlo il 51enne è infatti spirato sul posto per la gravità delle lesioni subite. Con loro una squadra di Vigili del Fuoco arrivati dal distaccamento di Mondovì e i Carabinieri della Compagnia di Fossano.



Il tratto della Statale è stato chiuso al traffico per assicurare i soccorsi e i rilievi dell’incidente.





***

Ore 10.32

Sarebbero purtroppo serie le condizioni di un motociclista che questa mattina è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto mentre percorreva la Statale 28 in territorio di Magliano Alpi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’emergenza 118.



***



Articolo in aggiornamento