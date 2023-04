Scoppio in un garage e sterpaglie in fiamme: Vigili del Fuoco e Aib al lavoro tra Mondovì e Viola

Potrebbe essere stata indotta dalla lenta combustione di alcune braci gettate in un sacchetto ma non opportunamente spente la deflagrazione verificatasi all’interno di un garage in un’abitazione di via Sant’Anna a Mondovì.



La piccola esplosione non ha fortunatamente provocato feriti e ha causato danni contenuti all’interno del locale. Squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì e Cuneo stanno operando per la messa in sicurezza del sito.



Nel tardo pomeriggio i volontari del Distaccamento di Ceva sono stati invece impegnati nel contenere e spegnere un incendio sviluppatosi a carico di alcune sterpaglie nelle campagne di Saint Gréé, comune di Viola. Sul posto hanno operato anche Carabinieri Forestali e i volontari dell’Antincendi Boschivi di Priero.